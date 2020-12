Thor 4 ressuscite-t-il Idris Elba en tant que Heimdall?

Il y a au moins une possibilité, bien que mince et qui nécessite un peu de spéculation, qu’un personnage mort de Marvel Cinematic Universe fasse son retour dans Thor: l’amour et le tonnerre. Le mot mai fait actuellement beaucoup de travail là-bas, c’est vrai. En tout état de cause, certaines photos récentes partagées par la réalisatrice Taika Waititi ont au moins ouvert la porte à de telles spéculations.

Avant de plonger, nous devons à nouveau répéter que c’est largement spéculatif. Il n’y a actuellement aucune preuve officielle que ledit personnage se prépare pour un retour MCU. Cela dit, Taika Waititi, qui dirigeait auparavant Thor: Ragnarok, a récemment partagé plusieurs photos de lui et Idris Elba, qui joue Heimdall dans le MCU. Les deux jouaient un match de rugby l’un avec l’autre en Nouvelle-Zélande. Waititi a partagé les images avec la légende suivante.

« Idris Elba et moi avons visité les All Blacks la semaine dernière et je pense que nous pouvons tous convenir que c’est ce qui a inspiré la victoire d’hier soir. Nous avons rattrapé l’USA Ardie Savea pendant que Drisco essayait de voler le Bleddy. »

Voici ce que nous savons avec certitude. Taika Waititi a effectué des travaux de pré-production sur Thor 4, qui devrait commencer le tournage en Australie en janvier. Chris Hemsworth reviendra en tant que Thor, avec Tessa Thompson reprenant son rôle de Valkyrie et Jane Foster faisant son retour MCU en tant que Jane Foster. Jane assumera également le rôle de Thor dans la suite. Au-delà de cela, peu de choses ont été révélées en termes de détails. Il est donc au moins concevable, que ce soit par un flashback ou par un autre moyen, que Heimdall puisse également revenir d’une manière ou d’une autre.

Idris Elba joue à Heimdall depuis la sortie du premier Thor en 2011. La dernière fois que nous avons vu Heimdall, c’était après les événements de Ragnarok au début de Avengers: guerre à l’infini. Heimdall a donné sa vie pour s’assurer que Bruce Banner puisse revenir sur Terre afin d’avertir ses collègues héros de l’arrivée imminente de Thanos. Sa mort semblait tout à fait définitive, telle que présentée à l’écran. Cependant, en ce qui concerne les films de bandes dessinées, peu de personnages sont vraiment morts. Nous avons déjà vu beaucoup de faux-outs dans le MCU, comme Nick Fury dans Le soldat d’Hiver. Sans parler de la moitié de toute vie dans l’univers ramenée Avengers: Fin de partie.

Sauf pour le retour possible de Heimdall, Christian Bale devrait jouer le méchant du film. L’identité dudit méchant n’a pas encore été révélée. De plus, Chris Pratt reviendra en tant que Star-Lord pour aider à résoudre le fil qui restait en suspens à la fin de Avengers: Fin de partie, Groot aurait également participé à l’action. Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement prévu pour sortir en salles le 11 février 2021. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. N’oubliez pas de consulter les photos de l’Instagram de Taika Waititi.

