Intrusion Trailer cible Freida Pinto pour une invasion de domicile sur Netflix

Netflix a publié un premier aperçu officiel de son prochain thriller Intrusion, réalisé par Adam Salky et écrit par Christopher Sparling. Intrusion étoiles Frieda Pinto (L’ascension de la planète des singes, Immortels) et Logan Marshall-Green (L’invitation, Améliorer) en tant que couple qui déménage dans une petite ville. Alors que quelqu’un pénètre par effraction dans leur toute nouvelle maison tard dans la nuit, l’intrus est abattu par le personnage de Marshall-Green, ce qui traumatise ensuite le personnage de Pinto en raison de l’expérience terrifiante.

Révélée dans la première bande-annonce du film à venir, une jeune femme nommée Meera emménage dans une toute nouvelle maison avec son mari architecte, Henry (qui a également conçu la maison à distance). Peu de temps après s’être installé dans leur nouvelle maison, un intrus fait irruption au milieu de la nuit. L’intrus est finalement abattu et vraisemblablement tué par Henry. Cet événement effrayant traumatise alors Meera, qui devient de plus en plus méfiante envers tout le monde autour d’elle, y compris son propre mari. Il semble également que l’invasion de domicile n’était pas ponctuelle, et il existe plusieurs autres cas de personnes disparues dans lesquels l’intrus peut également être impliqué.

Le synopsis officiel de Intrusion se lit comme suit : « Quand un mari et sa femme déménagent dans une petite ville, une invasion de domicile laisse la femme traumatisée et suspecte que ceux qui l’entourent ne soient pas ce qu’ils semblent être. Le prochain thriller Netflix met en vedette Freida Pinto comme Meera, Logan Marshall-Green comme Henry, Robert John Burke comme détective Stephen Morse, Megan Elisabeth comme Christine Cobb et Mark Sivertsen comme Dylan Cobb. Le fait de poser trop de questions peut sembler très dangereux : « Ne posez jamais de questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. » comme indiqué dans la bande-annonce. Il est fortement suggéré que le mari de Meera, Henry, pourrait également être un suspect.

Lors d’une conversation téléphonique avec Décideur, réalisateur Adam Salky a fourni un contexte supplémentaire pour les scènes clés révélées dans la première bande-annonce. Adam Salky a déclaré qu’il voulait s’assurer que les téléspectateurs sachent que le personnage de Freida Pinto, Meera, est une survivante du cancer du sein lorsque nous la rencontrons pour la première fois. « À la suite de sa rémission, Meera et Henry ont déménagé dans une petite ville loin de Boston pour se reconnecter et commencer ce nouveau chapitre de la vie où elle est en bonne santé », a ensuite déclaré Salky. « Lorsque leur maison est cambriolée deux fois en tant de jours, Meera commence à se demander pourquoi ils ont déménagé dans cet endroit et qui sont vraiment les gens qui l’entourent. Le film parle de l’inconnaissance terrifiante des gens. »

Le réalisateur Adam Salky était également conscient de ne pas révéler les principaux spoilers pour le prochain film. Il semblait ne pas vouloir discuter de la Logan Marshall-Vert personnage autant puisque la bande-annonce révèle qu’il est plus qu’un peu méfiant. « Meera se rend compte que beaucoup de gens autour d’elle ont des secrets. Il y a un angle mort avec la personne avec qui vous partagez un lit qui peut être encore plus effrayant que le cancer. » Nous savons également qu’il semble y avoir une intrigue mystérieuse avec La loi et l’ordre Robert John Burke en tant que détective principal sur l’affaire des cambriolages.

Pour les fans qui craignent que la première bande-annonce officielle ait déjà trop révélé le film à venir, le réalisateur Adam Salky assure à ses téléspectateurs qu’il se passe beaucoup plus que ce qu’il semble déjà. Salky a poursuivi en disant que ce n’était « que la pointe de l’iceberg des secrets révélés dans ce film. Les gens vont être, je pense, choqués, de savoir où va l’histoire et ce que Meera apprend finalement quand elle commence à démêler le secrets de sa relation. » Intrusion sera disponible en streaming uniquement sur Netflix le 22 septembre.

