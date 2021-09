« La reina del flow » 2 : La mélasse, le nouveau défi d’Erik Rodríguez dans la deuxième saison

Une des nouveautés de « La reine du flux”2 est la présence du personnage sombre que l’acteur développe Erik Rodriguez. Il s’agit de Melaza, une animatrice trans, qui ne fait que cacher l’identité du terrible Titano. Précisément, nous vous racontons ici les détails de ce que l’interprète a parlé avec ‘Noticias Caracol’ sur ce que cela a été de préparer ce nouveau rôle.

PLUS D’INFORMATIONS: Qui est l’acteur qui joue Titano dans « La reina del flow » 2 ?

L’artiste colombien s’est fait connaître pour son rôle dans la série « Bolivar », comme un autre Vénézuélien, nommé Pablo Clemente. Des années plus tard, il deviendra plus connu pour son rôle dans « La reine du flow » 2 pour son personnage froid de Titano. Sa polyvalence dans le monde du théâtre l’a amené à jouer des rôles insoupçonnés comme celui de mélasse, qui est une femme trans qui s’exhibe en minijupe dans les bars les plus populaires de la ville. En plus de porter des talons et un fort accent brésilien.

Lors de la diffusion de la série, Rodríguez révèle en détail comment s’est déroulée sa préparation pour ce personnage controversé ; fondée avant tout sur le fait qu’il ne peut en aucun cas être lié au tueur à gages, recherché par ses ennemis les plus proches. «Nous avons travaillé sur l’idée qu’elle était précisément quelqu’un que personne ne pouvait associer à ‘Titano’ avec cette image. Pour cette raison, nous proposons que ‘Titano’ était auparavant un trafiquant au Brésil, c’est pourquoi il s’occupe du portugais et commence ainsi cette stratégie que nous voyons dans le roman « , a déclaré l’acteur.

PLUS D’INFORMATIONS: L’accident qui a blessé plusieurs acteurs de « La reina del flow »

ERIK RODRÍGUEZ PARLE DU DÉFI DE PERFORMER MELAZA

Comme prévu, Erik Rodríguez n’a pas eu de facilité à interpréter son nouveau rôle dans « La reina del flow », puisqu’il a dû saisir chaque détail de ce que serait cette femme. En ce sens, il a commencé à s’enquérir de son comportement humain. Il s’est aussi beaucoup appuyé sur le chorégraphe du roman pour interpréter les danses intrépides interprétées par Melaza.

« Mon pouls est de pouvoir interpréter des personnages et, en plus de cela, ma capacité d’acteur, est bonne, de considérer que Je suis un acteur qui peut évoluer de manière polyvalente dans différents genres, les comportements humains. Aussi qu’il y a une équipe créative autour qui peut vous aider à transformer « , a exprimé l’acteur.

QUI EST ERIK RODRÍGUEZ ?

Certaines données personnelles de l’acteur nous disent qu’il a 35 ans et qu’il est diplômé de l’Escuela de Teatro Libre de Bogotá en 2006. Il a fait des études d’anglais au Royaume-Uni et a travaillé au théâtre dans la pièce « Les trois frères » mise en scène. par le Chilien Luis Blanco et parrainé par la Praxis International Foundation.

HORAIRES ET COMMENT VOIR « LA REINE DU FLOW » ?

La deuxième saison de « La reina del flow » peut être vu par Télévision Escargot en Colombie, à 9h00 sur le territoire colombien. La nouvelle saison est également disponible en ligne pour le public colombien sur Caracol Play, la plateforme de streaming de la chaîne, dont l’abonnement a un coût annuel de 79 900 pesos colombiens.

Le reste des pays devra attendre l’arrivée de la deuxième saison de « La reina del flow » sur des plateformes de streaming telles que Netflix, éventuellement une fois sa diffusion originale en Colombie terminée.