Dark Rey plane sur un Coruscant tombé dans le nouveau concept art Star Wars: The Rise of Skywalker

Récemment, plus d’art conceptuel a été publié à partir de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Dans le dernier, nous avons un aperçu d’une nouvelle version de Dark Rey avec un look très différent. L’artiste Adam Brockbank a déjà partagé quelques pièces sur lesquelles il a travaillé lors du développement de The Rise of Skywalker. Cependant, cette pièce la plus récente nous montre davantage le personnage de « Dark Rey » que nous n’avons vu qu’un aperçu dans le film final.

Dans le film, nous voyons « Dark Rey » dans une vision de la force où Rey regarde une version d’elle-même qui est tombée du côté obscur de la Force. À ce moment-là, nous réalisons son lien avec le seul et unique empereur Palpatine, le Seigneur des Ténèbres des Sith également connu sous le nom de Dark Sidious. Dans sa première conception, Brockbank nous a montré une version plus atténuée de Dark Rey, qui ressemble assez à ce que la plupart des gens pourraient imaginer que « Daisy Ridley aurait l’air de vivre du côté obscur.

Cependant, le deuxième concept est très différent. Au lieu du noir Sith traditionnel, ce Rey porte du blanc et se tient au-dessus de Coruscant alors que les cendres tombent. Pas mal vu vraiment. C’est une vision intéressante du côté obscur que nous n’avons jamais vue auparavant. Le blanc est nouveau et très différent car il représente généralement le bien ou ce que nous avons vu dans le passé. Mais cela pourrait signifier que Rey est aveuglé tout comme Anakin l’était.

Encore une fois, ce n’est pas la première fois que nous voyons des versions de ce à quoi aurait pu ressembler Dark Rey. L’une en particulier la montre sur le point de tuer Kylo Ren. Ce qui aurait pu faire une meilleure histoire ou un meilleur film si elle était allée du côté obscur, mais je m’éloigne du sujet. Daisy Ridley admet ouvertement qu’il était amusant de se livrer au côté sombre du personnage.

« C’est amusant de jouer la meilleure version de quelqu’un, puis la pire », a déclaré Daisy Ridley Adoro Cinéma et autres journalistes. « C’est une chose incroyable à faire en tant qu’actrice, mais nous ne pouvons pas le faire souvent. … Je me sentais très bien. »

Ridley s’est éloigné de Guerres des étoiles pour l’instant, mais elle a également dit qu’elle n’exclurait jamais un retour

« Je veux dire, ne jamais dire jamais », a déclaré Ridley Magazine Empire. « Je suis toujours ouvert à une revisite. Mais ce qui est aussi beau, c’est que c’est cet univers merveilleux et immense avec toutes ces histoires qui n’ont pas encore été racontées. Je pense qu’il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avant toute revisite potentielle. «

Auraient-ils dû approfondir son côté obscur ou les visions de ce côté-là ? Ou était-ce suffisant dans la version finale du film ? Le temps nous dira si nous reverrons un jour Dark Rey.

Sujets : Star Wars 9, Star Wars