Intrigue sur Netflix : Qui sont les acteurs de ce thriller glaçant ?

Netflix

Nous vous présentons le casting principal d’Intriga, un film qui vous tiendra en haleine.



© @RottenTomatoesTrailersLe casting de ce film est composé de poids lourds d’Hollywood.

Intrigue est le film le plus réussi en ce moment sur Netflix et l’une des raisons de son succès est son casting, c’est pourquoi nous vous montrons ci-dessous quels acteurs apparaissent dans ce thriller effrayant qui a tout le monde sur le bord de leur siège.

Ce sont les acteurs qui jouent dans Intrigue

Hugh Jackman (Keller Douvres)

Ce père de famille va faire face à la pire des peurs lorsque sa fille de 6 ans est kidnappée, donc il fera tout son possible pour le récupérer même si cela signifie mettre en lumière son côté le plus sombre.

Hugh Jackman est celui qui porte la responsabilité d’interpréter ce rôle, qui est un contraste plus qu’intéressant par rapport à son rôle le plus célèbre à ce jour, qui est celui de Wolverine des X Menet que nous reverrons dans le prochain film de Ryan Reynolds, Deadpool 3.

Jake Gyllenhaal (Détective Loki)

Le détective Loki aura la mission compliquée de retrouver la fille de Kellermais en cours de route, il découvrira que les personnes les plus folles se cachent sous les visages les plus communs.

Le rôle de Jake Gyllehnaal dans ce film nous montre tout le talent de cet acteur dont le rôle le plus important est celui du cow-boy Jack Twist dans le film Brokeback Mountainqui à l’époque secoua Hollywood en montrant l’histoire d’un amour impossible entre 2 cowboys.

Paul Dano (Alex Jones)

Alex est sans aucun doute l’un des éléments les plus importants de l’intrigue car il est présenté comme le principal suspect de l’enlèvement. des 2 filles qui sont enlevées, ce qui le conduira à faire commettre à Keller un acte de cruauté brutal à son égard.

Paul Dano est l’un des acteurs les plus importants de cette génération et au-delà Little Miss Sunshines’est taillé la réputation de pouvoir rendre crédibles les personnages les plus dérangés, comme il l’a fait avec son interprétation de The Riddler, dans le dernier film Batman.

Maria Bello (Grace Douvres)

Grace aura la lourde tâche de soutenir son mari lors de l’enlèvement d’Anna.mais avec le temps il ignorera son partenaire tandis qu’il descendra vers le désespoir.

Avec des films comme Une histoire violente, Bello s’est bâti une solide réputation à Hollywood ce qui l’a amenée à apparaître dans d’autres projets plus importants comme le plus récent, qui était à La Mujer Rey.

Melissa Leo (Holly Jones)

Holly semble être juste un autre personnage dans cette intrigue. vos actions auront une grande importance au fur et à mesure que l’histoire progressequi fera ressortir sa véritable personnalité.

L’actrice Melissa Leo est celle qui est chargée de donner vie à ce personnage et pour ce faire, il affiche les mêmes qualités que dans d’autres projets comme The Fighter ou Snowden : un calme apparent qui cache une intensité qui vole les caméras de n’importe quel film ou série dans lequel il apparaît.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?