Liste des acteurs et personnages de « Hounds »: qui est qui dans la série coréenne Netflix

Êtes-vous un fan des histoires de la pègre racontées dans des drames intrigants ? Avez-vous aimé des titres comme « The Glory » et « Chevalier noir »? Eh bien, « Hounds » est un nouveau série coréenne Quoi arrive sur netflix et promet de captiver avec son intrigue.

Le spectacle d’action-thriller-drame a été réalisé par Kim Joo-hwan. De plus, il entre dans le monde dangereux des prêts illégaux.

La série Netflix a été créée le 9 juin 2023 sur la plateforme de streaming.

Avant de continuer, regardez la bande-annonce de « Hounds » ici.

QUI AGISSENT EN « HOUNDS » ET QUI SONT LES PERSONNAGES ?

1. Woo Do-hwan dans le rôle de Kim Gun-woo

Kim Gun-woo rêve de devenir un boxeur renommé et talentueux. Cependant, il devient impliqué avec des prêteurs sur gages illégaux et doit commencer à travailler pour rembourser la dette de sa mère. Woo Do-hwan donne vie au personnage et restera dans les mémoires d’autres titres comme « The King: Eternal Monarch » et « The Great Seducer ».

2. Lee Sang-yi dans le rôle de Hong Woo-jin

Hong Woo-jin est l’ami de Geon-woo, mais il vivait dans son ombre en ne pouvant pas le battre dans les compétitions de boxe, même s’il a remporté une médaille de bronze olympique. Lorsque son partenaire devient impliqué avec des criminels, il fera tout ce qu’il faut pour l’aider.

Kim Gun-woo et Hong Woo-jin sont deux boxeurs qualifiés dans « Hounds » (Photo : Netflix)

On se souviendra de Lee Sang-yi pour ses rôles dans « Suits », « I’ve Return After One Marriage » et « Youth of May ».

3. Park Sung-woong dans le rôle de Kim Myeong-gil

Kim Myeong-gil est un usurier dangereux qui a profité de la disparition du légendaire Choi pour se positionner comme le premier dans le métier. Cependant, alors que son prédécesseur cherchait à aider les autres, il veut juste obtenir leur argent, même si c’est tout ce qu’ils ont.

Park Sung-woong en tant que criminel Kim Myeong-gil dans « Hounds » (Photo : Netflix)

Park Sung-woong est connu pour des rôles comme « Snowdrop » et « When the Devil Calls Your Name ».

4. Heo Joon-ho dans le rôle de Choi Tae-ho

Le président Choi est un prêteur légendaire qui a un taux d’intérêt de 0 % qui a disparu pendant un certain temps. Maintenant qu’il est de retour, il est paralysé de la taille aux pieds, ayant été blessé après une bagarre avec Myeong-gil. Il engage Gun-woo et Woo-jin en raison de leurs talents de combattant, car il veut qu’ils soient les gardes du corps de sa fille adoptive.

Heo Joon-ho est connu pour des titres comme « Why Her » et « Designated Survivor: 60 Days ».