Nintendo supprime Netflix de ses anciennes consoles de jeux

Netflix a officiellement cessé de fonctionner sur les appareils Nintendo 3DS et Wii U. L’application avait été supprimée du magasin de téléchargement fin 2020, mais les utilisateurs pouvaient encore l’utiliser jusqu’au 30 juin, mais cela semble indiquer que le support technique pour les deux appareils est terminé.

Tout semble indiquer que Nintendo n’est pas du tout intéressé à utiliser ses nouveaux appareils comme plate-forme de lecture en streaming, puisque, jusqu’à présent, Netflix ne faisait pas partie des applications téléchargeables sur la Nintendo Switch, ce qui pourrait être la fin d’un. pour les utilisateurs de la société japonaise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Elden Ring » révèle de nouvelles informations sur son environnement de jeu

La disparition de Netflix sur ces deux appareils avait été annoncée en janvier 2021, une nouvelle qui n’a pas surpris trop d’utilisateurs quand on considère qu’à ce stade, de nombreux joueurs avaient déjà abandonné l’utilisation de la Nintendo 3DS et de la Wii U pour faire place à la Nintendo Switch, qui est devenue l’une des consoles les plus vendues pendant le verrouillage de la quarantaine en 2020.

Même Nintendo avait déjà cessé de fabriquer la Wii U depuis janvier 2017, alors que toutes les versions de la Nintendo 3DS avaient cessé d’être construites depuis septembre 2020. Et malgré le fait de ne pas avoir de support de streaming (jusqu’à présent), la Switch s’est avérée supérieure en termes d’utilisation. en tant que console domestique et appareil portable, étant la console prioritaire pour l’entreprise.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Parmi nous : la date de sortie de PlayStation aurait été divulguée

Le manque de mises à jour des appareils Nintendo 3DS et de son dérivé, la Nintendo 2DS, affectera considérablement les soi-disant « effets stéréoscopiques » dans certains de ses jeux, qui ont rarement été mis en œuvre. La stratégie de Nintendo semble contraster avec celle de Sony et Microsoft, qui cherchent à proposer via leurs consoles toutes sortes de services de streaming offrant de meilleures alternatives à leurs utilisateurs.