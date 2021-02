Instagram présente la fonctionnalité «  Récemment supprimé  » qui permet aux utilisateurs de restaurer les publications, les histoires supprimées et plus encore

03 févr.2021 16:31:00 IST

Instagram a déployé une nouvelle section sur son application pour iOS et Android, qui permet aux utilisateurs de restaurer des vidéos, des photos, des vidéos IGTV, des bobines et des histoires récemment supprimées. La société a annoncé que le nouveau « récemment supprimé » de Instagram conservera désormais les publications pendant 30 jours sur la plateforme. Avec cela, la section continuera progressivement à supprimer les messages de manière permanente après 30 jours. L’histoire est disponible sur le Instagram article de blog. En plus de la fonctionnalité récemment supprimée, Instagram a également intensifié le processus de protection qui empêche la suppression de publications sur le compte par des pirates.

La nouvelle fonctionnalité récemment supprimée est accessible via le menu Paramètres de l’application qui s’applique à tout le contenu, y compris les vidéos, les photos, les vidéos IGTV et les bobines. Lors de la suppression ou de la restauration permanente du contenu de Récemment supprimé, la plate-forme demandait aux utilisateurs de vérifier s’ils étaient les titulaires de compte légitimes. La société a en outre noté que les histoires supprimées, qui ne sont pas dans l’archive, resteraient dans le dossier jusqu’à 24 heures, tandis que tout le reste serait supprimé automatiquement dans 30 jours.

Pour accéder au dossier, les utilisateurs devront aller dans Paramètres, puis Compte et Supprimé récemment sur la dernière version du Instagram app. Les utilisateurs pourront accéder au contenu supprimé pour restaurer ou supprimer définitivement le contenu. Dans le cas où le message est restauré, il commencera à apparaître sur le Instagram le profil à nouveau et s’il était supprimé, le contenu restauré irait à nouveau aux archives.

La nouvelle mise à jour, cependant, se déploie de manière échelonnée, ce qui signifie que seuls des utilisateurs limités recevraient la mise à jour pour le moment.

.

