Un initié explique pourquoi le remasterisateur GoldenEye 007 pour Xbox n’a pas encore été annoncé

Selon l’initié Jeff Grubb, l’annonce du remaster du jeu de tir classique GoldenEye 007 pour la famille de consoles Xbox est reportée au milieu de la situation de conflit dans le monde.

Le journaliste n’est pas entré dans les détails, mais l’éditeur estime que ce n’est pas le moment de sortir des jeux à thème militaire.

Précédemment, Nintendo a également retardé la sortie internationale du projet tactique Advance Wars 1 + 2 : Reboot Camp for Switch. La déclaration était accompagnée de « en relation avec les événements mondiaux récents ».

Rappelons qu’au début de cette année, le réseau a remarqué que les développeurs du studio Rare, qui ont créé le jeu de tir original GoldenEye 007, jouaient un remaster sur la Xbox Series X|S.

Avant cela, on a appris que Microsoft en 2007 avait dû reporter la sortie d’une version mise à jour du jeu de la Nintendo 64 pour la Xbox 360 en raison de problèmes de licence et de malentendus entre les licenciés et les développeurs. En particulier, la sortie du projet s’est ensuite heurtée à l’opposition de Nintendo, qui a financé et publié le jeu original.

L’intrigue principale réside dans les plates-formes sur lesquelles le remaster sera publié – Nintendo le supprimera sur la Xbox, ou la version Switch sera également mise en vente.

Avant la sortie de Halo en 2001, Golden Eye 007 avait le statut de jeu de tir sur console le plus populaire et l’un des tireurs les plus populaires au monde en général. Le jeu affiche un score Metacritic de 96 sur 100 et s’est vendu à plus de 8 millions d’exemplaires sur la Nintendo 64.

L’engouement autour du projet était principalement dû à son mode multijoueur – quatre personnes pouvaient s’affronter sur le même écran, ce qui était une innovation sur le marché des jeux de tir sur console. De plus, la Nintendo 64 avait quatre ports de contrôleur par défaut.