Horoscope du jour Capricorne du mercredi 3 février 2021

Amour / Couple ****

Si jusqu’à présent vous considériez que c’était à l’élu de votre cœur de faire certaines choses, vous décidez ce vendredi que ce temps est révolu. Vous saisissez le taureau par les cornes et vous prenez des décisions pour faire avancer votre relation qui faisait un peu du sur place. Vous verrez immédiatement les évolutions engendrées par ce changement d’attitude.

Amour / Célibataire ****

Parfois le destin mérite qu’on lui force la main et c’est exactement ce que vous allez faire ce vendredi. Finis d’attendre que ces messieurs fassent le premier pas, fini d’attendre qu’un amoureux transi vienne vous déclarer sa flamme. Quand aujourd’hui vous ferez une belle rencontre, vous n’hésiterez pas à prendre les devants et à faire comprendre à cet homme à quel point vous le trouvez charmant.

Travail ***

Confusius disait que : « Notre plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que ça arrive ». Gardez bien cette phrase en tête ce vendredi et quand un échec vous allez subir, ne baissez pas les bras et relevez-vous avec la tête haute. Apprenez de vos erreurs et même si vous chutez à nouveau, persévérez.

Bien Être **

Aujourd’hui, un désaccord entre deux personnes qui vous sont chères vous met dans l’embarras. Vous avez beau essayer de jouer les négociatrices et de faire tampon, rien n’y fait, chacun reste campé sur ses positions. Conseil, ne vous prenez pas trop la tête et laissez les trouver une solution par eux-mêmes. Après tout, ils sont majeurs, vaccinés et théoriquement capables de se débrouiller.

