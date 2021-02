Qu’est-ce que Hive? L’application de médias sociaux devient virale du jour au lendemain

Hive, c’est comme si Instagram et Twitter avaient un bébé qui vous permet de monétiser votre contenu dès votre inscription.

Une autre plateforme de médias sociaux? Oh, continuez alors. Si vous avez été sur Twitter au cours des 24 dernières heures, vous avez peut-être vu des gens parler – et publier des mèmes – à propos de Hive Social.

Hive n’est pas en fait une « nouvelle » application, bien que les gens semblent l’avoir découverte et affluent maintenant pour s’inscrire à un profil. Selon le compte Twitter de Hive, plus de 130,00 utilisateurs ont rejoint l’application pendant la nuit (3 février), ce qui a provoqué le crash des serveurs. Le téléchargement est gratuit sur l’App Store, mais n’est actuellement pas disponible pour les utilisateurs d’Android.

Alors c’est quoi? Pourquoi tout le monde est-il si désespéré de saisir un profil? Voici ce que vous devez savoir sur Hive, «l’alternative» à Instagram qui permet à chacun de monétiser son contenu.

Qu’est-ce que l’application de médias sociaux Hive?



Application sociale Hive: tout ce que vous devez savoir. Image: HIVE

Hive a été créée en octobre 2019 par le PDG Kassandra, qui passe @honeyxmua sur Twitter. Elle gère également elle-même le compte Twitter officiel de Hive.

Dans une interview avec Life & Style, Kassandra a expliqué que l’application est «orientée [around] l’expérience utilisateur grâce à un flux de commande chronologique qui maximise l’engagement du contenu. »

Elle a poursuivi: «HIVE est vraiment un endroit où tout le monde est le bienvenu, nous voulons donc attirer tout le monde de toutes les communautés – la personne ordinaire aux blogueurs pour les voyages, la nourriture, la beauté, les voitures, etc., aux petites entreprises et aux grandes marques. Quels que soient vos intérêts – s’ils relèvent de notre règlement communautaire conçu pour assurer la sécurité et le respect de HIVE – vous aurez un espace avec nous. »

Et si je vous disais … qu’un stagiaire ne gère pas notre compte Twitter, mais que le PDG le fait? 👁👄👁 Salut #HIVEFamily 🐝💛 – Ruche (@TheHIVE_Social) 3 février 2021

En termes de ce que fait réellement Hive? Eh bien, cela ressemble un peu à Instagram, avec une page d’exploration qui vous permet de consulter les derniers articles en vedette et les articles tendance. Vous pouvez également parcourir différents domaines d’intérêt, y compris les mèmes, la beauté, les voitures, la nourriture, les anime, les LGBTQ + et les animaux domestiques.

Sur votre profil, il y a deux colonnes: une pour les photos et une pour les messages texte. C’est essentiellement comme avoir votre flux Instagram et votre flux Twitter sur une seule application. Vous pouvez également aimer, répondre et republier n’importe quelle image ou texte d’un autre compte. Il a aussi un … attendez-le … chronologie CHRONOLOGIQUE.

Et pour ceux qui aspirent aux Good Ol ‘MySpace Days ™, Hive vous permet également d’ajouter de la musique à votre profil. (Selon Distractify, la première chanson est gratuite, les autres vous coûteront 0,99 €.)

Je ne rejoins plus d’applications sociales! La seule ruche que je reconnais est la BeyHive! – Kalen Allen (@TheKalenAllen) 3 février 2021

La chose la plus excitante à propos de Hive est qu’elle permet aux utilisateurs de monétiser leurs comptes dès leur inscription, ce qu’Instagram n’autorise pas les petits comptes à faire.

Comme le rapporte Her Paper Route, vous pouvez publier des liens cliquables n’importe où dans votre contenu (y compris dans les légendes et les commentaires), ce qui est notoirement impossible à faire sur Instagram à moins que vous n’ayez 10000 abonnés et que vous n’ayez accès à l’histoire Instagram « glissez vers le haut ». Naturellement, cette fonctionnalité attire de nombreux propriétaires de petites entreprises et aspirants influenceurs vers la plate-forme.

Alors, allez-vous rejoindre Hive?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂