Influencer Life montre son côté obscur dans une nouvelle bande-annonce pour The Age of Influence

Alors que les médias sociaux se développent et capitalisent de plus en plus sur eux-mêmes, ils se sont avérés à eux seuls l’un des outils les plus puissants du monde moderne, pour le meilleur ou pour le pire. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’un smartphone et d’un compte avec la plate-forme de votre choix, et à partir de là, il y a la question à un million de dollars qui, de manière très grossière et immorale, a fait gagner à certaines personnes bien plus que cette somme d’argent. . Le côté sombre de l’influence des médias sociaux, et son impact profond, en particulier sur les jeunes générations, est au centre de la nouvelle série de docu à venir d’ABC L’ère de l’influence. Selon un rapport de Collider, une bande-annonce est tombée pour donner un aperçu de première main des histoires fascinantes mais troublantes de plusieurs influenceurs infâmes qui ont pris le mauvais chemin avec les médias sociaux pour la gloire et un bref avant-goût de la richesse, même au prix d’amis et de famille.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

L’ère de l’influence est le dernier projet sur le dossier de la collaboration d’ABC avec Hulu. Les précédents succès de vrais crimes du réseau incluent Toile de la mort, Tuer le pays, Mort dans les dortoirset Le scandale Randallqui relate la chute chaotique de la téléréalité Règles de Vanderpump‘ Randall Emmet, ex-fiancé de Lala Kent et producteur en disgrâce. Cette dernière série de docu se concentre sur la façon dont la possibilité pour quiconque de se connecter de manière transparente à pratiquement tout le monde dans le monde sur les réseaux sociaux et de créer des personnages visuellement attrayants qui masquent souvent la réalité et la vérité, est allée au-delà de l’innovation pour attirer toutes sortes d’arnaques et de scandales. La série comprendra six épisodes qui se rapportent chacun à une figure scandaleuse des médias sociaux, y compris l’escroc russe Anna Delvey (de son vrai nom Anna Sorokin), « Swiffer Girl » Danielle Miller, l’arnaqueur religieux de bitcoins Jay Manzini, l’influenceuse de mode Emily Gellis, le vendeur de stéroïdes Tyler Bauman, la star de télé-réalité Tracii Hutsona, et bien sûr Machelle Hobson, la « momfluenceuse » qui a fait face à des accusations cinglantes de maltraitance d’enfants pour des raisons d’opinion. Des entretiens assis avec les influenceurs eux-mêmes donnent un aperçu troublant de leur version de l’histoire, et leurs proches qui ont été pris dans une sorte de feu croisé à cause de leurs actions ont également entendu leur voix.





« Il s’agit d’être célèbre »

abc

La bande-annonce de la série s’ouvre sur une introduction de la fausse fraudeuse mondaine Anna Delvey, qui s’assoit pour son entretien avec un moniteur de cheville visible, entouré d’œuvres d’art abstraites. Après quelques années de prison pour vol qualifié, elle a été libérée sous caution, mais est confinée à domicile 24 heures sur 24 sans accès aux réseaux sociaux. Elle dit que « personne ne devrait se qualifier d’influenceur », tout en prévoyant de filmer une émission de téléréalité dans sa propre maison appelée Dîner Club de Delvey. La bande-annonce mène à un barrage illusoire d’images grandioses, la vie de luxe recherchée et finalement projetée par tous ces influenceurs et leur public qui vit par procuration à travers leurs visuels filtrés. Les taquineries de chacune de ces histoires dramatiques et époustouflantes aboutissent au message sous-jacent de ce que les médias sociaux ont fait de la pire des manières. Un membre de la famille d’un des influenceurs fait allusion au fait que « plus quelque chose est beau à l’extérieur, plus il y a de pourriture à l’intérieur ».

La série documentaire en six parties Âge d’influence premières exclusivement sur Hulu le 5 juin. La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.