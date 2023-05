Citadel renouvelé pour une deuxième saison sur Amazon Prime, Joe Russo dirigera chaque épisode

La série d’espionnage profondément ambitieuse et mondiale d’Amazon Prime Video Citadelle est désormais renouvelée pour une deuxième saison. Et Avengers : Fin de partie et L’homme gris le réalisateur Joe Russo est prêt à diriger chaque épisode. Dirigé par Game of Thrones et Éternels vedette Richard Madden et Les résurrections matricielles star et icône de Bollywood Priyanka Chopra Jonas, Citadelle a reçu des critiques décidément mitigées lors de sa sortie, mais a réussi à atteindre d’énormes chiffres d’audience, devenant la quatrième série originale la plus regardée de Prime Video dans le monde.





« Citadelle est un véritable phénomène mondial », a déclaré Jennifer Salke, responsable d’Amazon et de MGM Studios, à propos de l’apport Citadelle de retour pour une autre mission. « Notre objectif a toujours été de créer une nouvelle franchise ancrée dans une propriété intellectuelle originale qui augmenterait l’audience internationale de Prime Video. Cette émission a attiré un nombre démesuré de nouveaux clients internationaux vers Prime Video. Sa première audience mondiale massive témoigne de la vision remarquable de Joe et Anthony Russo, des talents incroyables de Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville et Stanley Tucci, et du travail inlassable des équipes créatives, des acteurs et de l’équipe. Étant donné le nombre écrasant de nos clients qui ont adopté cette émission, nous ne sommes pas seulement ravis de partager le premier épisode de Citadelle dans le monde sans adhésion, mais confirme également que la série reviendra pour une deuxième saison.

Mis à part ce renouvellement de la deuxième saison, le plan est de Citadelle pour créer une franchise d’événements mondiaux, avec différents personnages menant leurs propres aventures dans différentes parties du monde avant de se réunir un peu comme Marvel Les Vengeurs. Décrits comme « un événement mondial expansif et révolutionnaire comprenant une série de vaisseaux-mères et plusieurs séries de satellites en langue locale », ces Citadelle des retombées sont déjà prévues dans les Alpes italiennes, en Inde, en Espagne et au Mexique.

« AGBO est ravi de se lancer dans cette prochaine phase du spyverse avec Jen, Vernon et toute l’équipe d’Amazon », ont déclaré les producteurs exécutifs Anthony et Joe Russo à propos du retour. « La narration innovante de Citadelle a ouvert la voie à une incroyable collaboration mondiale avec des créatifs devant et derrière la caméra.

Citadel suit deux espions qui ont oublié qui ils sont vraiment

Sortie le mois dernier, la première saison de Citadelle présente un monde complexe d’espions, de traîtres et de souvenirs effacés alors qu’il reprend huit ans après la chute de la Citadelle, l’agence d’espionnage mondiale indépendante chargée de maintenir la sûreté et la sécurité de tous. Détruite par un puissant syndicat connu sous le nom de Manticore qui travaille dans l’ombre, la série suit les agents d’élite Mason Kane (Madden) et Nadia Sinh (Jonas), dont la mémoire a été effacée après avoir échappé de justesse à leur vie.

Bien sûr, ces choses ne restent jamais oubliées pour toujours, et alors qu’ils ont construit de nouvelles vies sous de nouvelles identités, ignorant leur passé, Mason est traqué par son ancien collègue de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), qui a désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial. Ainsi, Mason recherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission qui les emmène à travers le monde dans le but d’arrêter Manticore, tout en faisant face à une relation fondée sur des secrets, des mensonges et un dangereux-encore- amour éternel.

Créé par Josh Appelbaum, Bryan Oh et David Weil, ce dernier revenant en tant que showrunner sur Citadelle saison deux, et avec Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci, Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashleigh Cummings, Roland Møller et Caoilinn Springall, la première saison de Citadelle est disponible en streaming maintenant sur Prime Video.