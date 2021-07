Incontournable : une chanson de Shingeki no Kyojin sonnée aux JO de Tokyo 2020

Shingeki no Kyojin C’est l’un des plus grands événements de la dernière fois, attirant pratiquement tous les regards des spectateurs et fans de l’anime. Son histoire vient de se terminer avec le tome 34 du manga, mais nous avons encore les derniers épisodes de l’animation devant nous, qui arriveront en 2022. Il est clair que son héritage va plus loin et c’est pourquoi avait une part dans le Jeux olympiques. Épingle de sûreté!

L’événement sportif le plus important a lieu à Tokyo, Japon, berceau de l’anime et du manga, un aspect qui a été complètement oublié lors de la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue vendredi et les utilisateurs des médias sociaux ont fait écho avec des mèmes hilarants. Bien qu’il n’y ait pas eu d’ouverture conforme aux attentes, certaines histoires aimées des fans étaient présentes d’une manière ou d’une autre, comme SNK.

L’une des qualités des JO est leur musicalisation, généralement dans les entractes de chacun des concours, comme moyen de divertir le public. Comme nous le savons, la pandémie de coronavirus a empêché les spectateurs dans les tribunes du stade, mais même ainsi l’organisation n’a pas laissé le silence être le protagoniste et dans un test il a sonné Guren no Yumiya.

Si vous n’avez pas le nom familier, nous vous rappelons que Guren no Yumiya est le thème de la première saison de Shingeki no Kyojin, joué par Linked Horizon. L’ouverture a été entendue dans la compétition Tir à l’arc – Équipes mixtes, dans un match des huitièmes de finale entre l’Indonésie et les États-Unis. Il a été spécialement choisi pour cela, car le titre signifie « L’arc et la flèche écarlate ». Regardez la vidéo !







Ce n’était pas la seule chose liée à l’anime qui avait un rôle de premier plan à Tokyo 2020 jusqu’au moment. Dans un match de volley-ball masculin entre le Japon et le Venezuela, la chanson « Imagination » de Haykyuu a été entendue en fond sonore !!, en plus que La gymnaste mexicaine Alexa Moreno a utilisé la musique du film Kimetsu no Yaiba dans son test.