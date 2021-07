C’était la relation d’Ellen Pompeo et Patrick Dempsey en dehors de Grey’s Anatomy

La série a réussi à s’imposer au moment de choisir une personne pour son divertissement et s’il y en a une qui a tout donné à ses fans, c’est L’anatomie de Grey. Ils reviendront le 30 septembre pour la saison 18, après nous avoir donné des moments plus émouvants dans la saison 17, comme nous en avons l’habitude. Un événement unique que les téléspectateurs ont vécu a été Le retour de Derek Shepherd, interpreté par Patrick Dempsey, qui était sorti de la fiction n’a pas la relation que nous imaginions tous avec Ellen Pompeo.

Ces acteurs se sont conformés pendant des années l’un des couples les plus célébrés à la télévision, mais dans l’épisode numéro 11, le personnage de Dempsey est mort après un accident de la circulation et l’acteur a dit au revoir au programme créé par Shonda Rhimes. C’est pourquoi son retour dans les derniers épisodes a rendu les fans fous dès le premier instant, car cela s’est produit à un moment où Meredith elle a été hospitalisée.

« C’était évidemment le bon moment. », assuré Patrick en 2015, lorsqu’il a pris sa retraite de l’émission, et a également dédié des mots sincères à Pompeo: « Belle chimie. C’est magique. Nous sommes un couple marié. Cela fait 10 ans et c’était magique dès le début ». Dans l’imaginaire des fans, on pense qu’ils ont entretenu une grande amitié, cependant c’était complètement différent et il a été confirmé qu’ils étaient séparés depuis longtemps.

En 2018, trois ans après le départ de Dempsey de la série, Ellen discuté avec le podcast Table rouge et a été consulté sur la relation avec l’interprète. Contre toute attente, avoué qu’ils n’ont jamais croisé un message depuis des années: « Je n’ai aucune rancune envers lui, c’est un acteur merveilleux et nous avons fait, vous savez, la meilleure télévision que nous puissions faire ensemble. ». Il dit alors : « Normalement, lorsqu’ils quittent le programme, ils ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes ».







Cela nous montre clairement que l’amitié n’a pas traversé l’écran comme on le croyait, mais chaque fois qu’ils en ont eu l’occasion, ils ont envoyé des messages d’amour pour partager un casting pendant tant d’années. Heureusement pour les fans, dans la saison 17, ils ont pu revoir Derek et Meredith ensemble., dans ce qui a été l’un des moments les plus spéciaux de la livraison. « Nous avons tous pleuré et nous avons tous eu beaucoup de mouvement émotionnel. C’était très curatif. », assuré Patrick au retour.