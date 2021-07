Emilia Clarke plaisante sur le secret de son rôle dans le MCU

Après son travail révolutionnaire sur la série HBO « Game of Thrones », qui lui a valu quatre nominations aux Emmy Awards et une reconnaissance internationale, Emilia Clarke se prépare maintenant pour une nouvelle performance dans nul autre que Marvel Studios, dont le MCU a été l’un des plus franchises cinématographiques et télévisuelles rentables dans le monde au cours de la dernière décennie.

La signature d’une actrice si plébiscitée et appréciée du public pour la série Disney+ « Secret Wars » s’est également accompagnée d’un grand secret, qui selon les récentes déclarations de Clarke lors de sa récente apparition dans l’émission Jimmy Fallon, cela ne va pas loin de sitôt.

Emilia Clarke est actuellement en promotion pour « MOM : Mother of Madness », une série de bandes dessinées dont elle est co-auteur et qui vient de commencer la publication avec Image Comics. Au cours de l’interview, il a confirmé qu’il avait déjà un rôle dans la série Marvel et soupçonne en plaisantant qu’il pourrait y avoir un membre infiltré de l’équipe de sécurité de l’entreprise pour empêcher toute fuite possible.

« Je suis presque sûr que nous pouvons dire que cela s’appelle ‘Invasion secrète’. Mais j’ai peur. Les premières personnes à qui j’ai parlé chez Marvel étaient l’équipe de sécurité et je suis convaincu qu’il y a un homme à l’extérieur de ma maison. Il y a une voiture garée dehors depuis longtemps et je jure devant Dieu que c’est sous couverture », a déclaré Clarke en riant.

Lorsque Fallon a mentionné qu’au moins il avait déjà l’expérience de garder des secrets après son travail sur « Game of Thrones », Clarke a répondu: « C’est ce que je pensais, mais j’ai été éduqué et maintenant je ne sais pas quoi faire. » Bien que l’actrice n’ait rien révélé sur le personnage qu’elle jouera, elle a déjà exprimé sa fierté de faire partie du « groupe des grands garçons » du MCU.

« Secret Invasion » sera légèrement inspiré de la saga du même nom publiée en 2008 par Marvel Comics. Il mettra en vedette le retour de Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury aux côtés de Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos. Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Killian Scott et l’actrice oscarisée Olivia Colman seront au casting. Il n’a pas encore de date de sortie officielle.