She-Hulk chantera dans le meilleur style de Madonna sur Disney +

Disney + essayer de faire avancer le Univers cinématographique Marvel avec de nouvelles séries qui présentent les personnages de la marque au monde de la télévision. Nous avons déjà vu des exemples comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? et Oeil de faucon. Tous les programmes avec des ressources dignes d’une super production. Nous avons maintenant des nouvelles de l’une des prochaines entrées sur la plate-forme de la Maison de la souris.

Nous savons déjà que le caractère de She-hulk, interpreté par Tatiana Maslany, ce sera entièrement CGI et la performance de l’actrice pourra être appréciée grâce au système dit Capture de mouvement, où ils reprennent les gestes et mouvements de l’interprète et les recréent via VFX. De cette manière, She-hulk sera composé de la même manière que le Ponton de Marc Ruffalo.

La musique est venue chez Marvel pour rester

D’un autre côté et déjà pleinement dans ce qu’est le spectacle, Tatiana Maslany a dévoilé que jennifer walters Il chantera l’air classique des Muppets Ce n’est pas facile d’être vert et le coup de Madonna, Fièvre. Ces chansons ne semblent pas avoir été choisies au hasard, toutes deux ont touché le cœur du public grâce à la popularité des interprètes originaux.

De cette façon, nous pouvons spéculer sur un ton de plus « informel » dans la série Green Goliath. Quelque chose que nous pouvions déjà anticiper grâce aux rapports précédents qui désignent la série comme une comédie « Des colorants légaux » Prenant en compte que jennifer walters est avocat. Est-ce que tuMatt Murdock apparaîtra dans l’émission ? Souviens-toi que Kevin Feige confirmé le retour de casse-cou au MCU et c’est une excellente occasion d’amener l’avocat.

Pendant ce temps, nous pouvons apprécier le fait que la musique devient de plus en plus importante au sein de la Univers cinématographique Marvel. On l’a déjà vu avec la danse populaire du méchant Zemo dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ou la séquence karaoké en Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Non seulement Star-Lord du gardiens de la Galaxie est un amoureux des chansons.

