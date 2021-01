Incontournable: la maison des Simpsons a une pièce cachée et presque personne ne l’a remarquée

Lorsqu’il s’agit de mentionner nos émissions préférées de l’enfance, l’une des premières à être nommée est ‘Les Simpsons’, puisqu’ils ont accompagné différentes générations pendant plus de trois décennies et constituaient un élément fondamental de la série d’animation. Avec plus de 30 saisons, il est courant que tout le monde ait son moment préféré, comme certaines prédictions, mais il y a aussi des choses qui n’étaient pas au courant de l’œil du spectateur.

L’architecte d’intérieur, Iñaki Aliste Lizarralde, qui partage sur son compte Instagram divers clichés de séries et de films, tels que «Seinfeld» et ‘Belle femme’, ont publié sur leurs réseaux la carte de la maison familiale de ‘The Simpsons’, mais avec un peu vu précédemment: dans le dessin, vous pouvez voir une pièce cachée qui était toujours là.

Selon le plan, l’emplacement de cette pièce que presque personne n’a remarqué il est situé dans le coin supérieur droit du rez-de-chaussée et vous pouvez vous y rendre par la cuisine ou le garage. Pour cette découverte, le créateur a affirmé avoir vu chaque épisode de l’émission pour créer les croquis, en prenant chaque détail qui est apparu au cours de leurs saisons.

Pourquoi presque personne ne se souvient de cette pièce? Parce que est apparu dans seulement 5 épisodes: ‘Trois hommes et un dessin animé’, de la saison 2, épisode 21; ‘Bart et la radio’, de la saison 3, épisode 13; ‘Grand frère, petit frère’, saison 4, épisode 14; ‘L’amant de Lady Bouvier’, saison 5, épisode 21 et ‘La montre d’un père’, saison 28, épisode 18.

Dans cet espace, ils sont quelques canapés et une autre télévision, plus une fenêtre qui donne un regard direct sur la cabane dans les arbres de Bart. Sans aucun doute, c’est un objet pour tromper les téléspectateurs, car Margarine dans un épisode, il a dit: « Nous avons une pièce qui apparaît et disparaît; notre maison est très étrange pour de telles choses », indiquant clairement dans le dialogue que scénaristes et dessinateurs ont joué avec ces erreurs de continuité.