La nouvelle furie des séries colombiennes sur Netflix qui a détrôné La Reina del Flow

in

Une des caractéristiques du service de streaming Netflix Ces dernières années, ces dernières années, ils se sont davantage tournés vers l’Amérique latine en raison du contenu de grande qualité trouvé dans la région. L’une de ses acquisitions les plus populaires était la telenovela La reine du flux, qui fait partie du Top 10 des plus vues sur la plateforme dans le monde, mais vient d’être dépassé par une autre série.

C’est à la mi-novembre 2021 que la deuxième saison a fait son arrivée au catalogue, après plus de deux ans depuis la parution du premier volet. Les abonnés de différents pays bénéficient déjà de 172 épisodes au total, mais ils peuvent désormais compter sur une autre grande production colombienne qui en fait assez pour la détrôner comme la meilleure de son pays. Tout savoir sur café au parfum de femme!

Cette telenovela colombienne, produite par Yalile Giordanelli pour RCN Televisión, a été créée localement en mai 2021, étant une nouvelle version de la série homonyme de 1994 créée par Fernando Gaitán, qui a eu deux autres adaptations au Mexique. Le 29 décembre, il est venu au streaming dans le cadre de l’une des premières du mois et, curieusement, les utilisateurs lui ont donné le feu vert et Il fait actuellement partie des 10 contenus qui font partie du classement d’audience mondial.

De quoi s’agit-il? Résumé officiel : « Gaviota et sa mère arrivent à l’Hacienda Casablanca pour ramasser le café de la deuxième récolte de l’année, mais en octobre ils espèrent que ce sera la dernière, car désormais ils seront maîtres de leur terre. Cependant, le destin a d’autres projets. Octavio Vallejo, le propriétaire de l’Hacienda, le même homme qu’elle a sauvé d’un enlèvement présumé, le même homme qui lui a promis en récompense de lui donner un hectare de terre pour qu’elle puisse cultiver son propre café, vient de décédé. funérailles du patriarche, Gaviota rencontre Sebastián, fils d’Octavio, vivant à l’étranger « .

Les 92 chapitres sont interprétés par William Levy, Laura Londoño, Carmen Villalobos, Diego Cadavid, Lincoln Palomeque, Luces Velásquez, Katherine Vélez, Andrés Toro, Mabel Moreno Oui Ramiro Meneses, entre autres acteurs et actrices. Créée par Adriana Suárez, cette nouvelle version appelée café au parfum de femme est positionné pour être l’un des lancements de Netflix De quoi parlera-t-il d’autre en janvier et on verra si au bout de ses 28 jours il dépasse La reine du flux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂