Guide: Guide de l’édition de la console Rust: Comment démarrer

Comment commencer dans Rust Console Edition? Cette punition Jeu de survie PlayStation 4 se déroule dans un monde en ligne persistant, où vous devrez non seulement assurer votre propre sécurité, mais aussi faire face à des rencontres humaines imprévisibles. Bien qu’il soit possible de faire équipe avec les étrangers que vous rencontrez, beaucoup vous auront tué et pillé votre cadavre avant même que vous n’ayez le temps de plaider votre cause. Cela rend vos décisions dans les premiers instants de votre jeu extrêmement importantes. Dans ce Guide de l’édition Rust Console, nous allons expliquer Comment commencer, en expliquant comment trouver du bois, de la pierre et du tissu. Nous expliquerons également comment construire une base, comment créer un point de réapparition à l’aide d’un sac de couchageet partagez quelques suggestions générales sur la marche à suivre.

Sur cette page: Guide de l’édition de la console Rust: Comment sélectionner un serveur Guide de l’édition Rust Console: Réveillez-vous et trouvez vos roulements Guide de l’édition Rust Console: Comment obtenir du bois, de la pierre et du tissu Guide de l’édition de la console Rust: Comment construire des outils, des armes et trouver de la nourriture Guide de l’édition de la console Rust: Comment créer un point de réapparition à l’aide d’un sac de couchage Guide de l’édition de la console Rust: Comment créer une base Guide de l’édition Rust Console: Comment sécuriser votre base

Guide de l’édition de la console Rust: Comment sélectionner un serveur

La première chose à faire dans Rust Console Edition est Sélectionnez un serveur. Les serveurs sont essuyé périodiquement dans Rust Console Edition, vous voudrez donc faire attention à la date de création du serveur et à quel type de rotation il est activé. Si vous êtes en mesure de construire une base suffisamment solide capable de résister à l’attention de l’ennemi et de la maintenir correctement, votre progression sera stockée sur le serveur jusqu’à ce qu’elle soit effacée – même si vous éteignez le jeu et passez du temps hors ligne. Pour ces conseils du débutant, cependant, il vaut mieux accepter que vous perdrez le butin et la progression régulièrement. C’est juste la nature du jeu, nous en avons peur.

Pour vous donner les meilleures chances de survie, nous vous recommandons de sélectionner un serveur pas entièrement peuplé au moment où vous jouez. Cela réduira les rencontres humaines, vous donnant plus de temps pour rassembler les matériaux sans obstruction. Pour les meilleures performances, nous recommandons sélectionner un serveur basé dans votre région, car cela va évidemment réduire le décalage et vous aider si vous êtes impliqué dans des scénarios de combat.

Guide de l’édition Rust Console: Réveillez-vous et trouvez vos roulements

Chaque fois que vous rejoignez un nouveau serveur ou que vous démarrez un nouveau jeu dans Rust Console Edition, vous commencerez à vous réveiller sur la côte sans rien d’autre que vos sous-vêtements. Vous commencerez chaque jeu équipé de deux objets: un Rocheux et un Torche. The Rock peut être utilisé pour abattre des arbres pour Bois et le mien Pierre; la torche peut être utilisée pour voir la nuit (utilisez L2 pour l’allumer). Gardez à l’esprit que si vous utilisez la torche la nuit, vous attirerez l’attention d’autres joueurs qui pourront voir votre position. Si vous participez à une escarmouche, vous pouvez utiliser le Rocher pour vous défendre.

Jetez un œil à Carte en maintenant le bouton Haut du d-pad pour vous orienter. En général, vous voudrez venir sur terre, loin de la côte, car comme mentionné ci-dessus, c’est là que la plupart des joueurs apparaîtront. Essayez de rester à l’écart des routes si possible, et ramassez Bois, Pierre, et Chiffon au fur et à mesure (plus d’informations ci-dessous). Vous voulez essayer de trouver une zone isolée avec de nombreuses ressources à proximité dans lesquelles construire une base.

Guide de l’édition Rust Console: Comment obtenir du bois, de la pierre et du tissu

Au début d’un nouveau jeu Rust Console Edition, vous allez vouloir en rassembler autant Bois, Pierre, et Chiffon que possible. Le bois est assez simple à collecter: il suffit de frapper les arbres avec votre rocher en utilisant la gâchette R2. Si vous ciblez spécifiquement les personnages peints en « X » qui apparaissent sur le tronc, vous pourrez renverser l’arbre plus rapidement, économisant à la fois du temps et la durabilité de votre rocher.

Stone and Cloth est un peu plus difficile à trouver, surtout si vous êtes un nouveau joueur. La pierre peut être extraite de rochers pâles: ceux-ci sont généralement plus gros que les autres roches que vous rencontrerez dans le monde et ont une couleur distincte. Encore une fois, vous pouvez les extraire en utilisant le Rock; ciblez les sections lumineuses pour faire le travail plus rapidement. Le tissu, quant à lui, peut être collecté sur Chanvre les plantes; ce sont des arbustes vert foncé que vous rencontrerez lors de vos déplacements. Ils peuvent être difficiles à repérer au début, mais une fois que vous savez ce que vous recherchez, vous ne devriez pas avoir trop de mal à les localiser.

Lorsque vous vous déplacez sur terre, gardez un œil sur les autres minerais comme Minerai de métal et Minerai de soufre, car cela vous sera utile plus tard, et vous pouvez aussi bien le récupérer si vous le voyez.

Une fois que vous avez du matériel dans votre Inventaire, nous vous suggérons fortement de commencer Artisanat quelque Armes et Outils. Appuyez sur le bouton Haut de votre d-pad pour afficher l’écran d’inventaire pour voir ce que vous avez collecté jusqu’à présent, et utilisez les boutons R2 et L2 pour basculer vers l’onglet Artisanat. À ce stade, nous vous recommandons de construire un Lance en bois, une Hachette en pierre, et un Pioche en pierre. La lance en bois vous permettra de vous défendre contre les animaux et les adversaires humains. Vous pourrez également utiliser la hache de pierre et la pioche de pierre pour récolter plus efficacement le bois et la pierre respectivement.

À ce stade, vous aurez probablement également besoin de nourriture sous la forme de Aliments et L’eau. Gardez un oeil sur Champignons dans les zones forestières; ceux-ci peuvent être consommés sur le sol et fournir juste assez de calories pour vous permettre de bouger. Alternativement, vous pouvez essayer de piller d’autres joueurs Citrouille patchs; fais juste attention, ils ne sont pas à la maison. L’eau peut être consommée des lacs et d’autres zones semblables à des étangs. Si vous avez assez de tissu, vous pouvez envisager de fabriquer un Sac Bota, qui peut être rempli de 500 ml et transporté avec vous pendant que vous continuez à vous diriger vers les terres.

Guide de l’édition de la console Rust: Comment créer un point de réapparition à l’aide d’un sac de couchage

Si vous deviez mourir à ce stade, vous devrez tout recommencer, c’est donc une bonne idée de vraiment commencer à réfléchir à l’endroit où vous voulez construire votre base à ce stade. Nous vous recommandons de trouver un bon quartier, puis de créer un Sac de couchage. Le mettre sur le sol vous permettra de réapparaître à l’intérieur si vous mourez, tant qu’il n’est pas détruit. Cela signifie que vous n’aurez plus à refaire le long voyage à l’intérieur des terres, et même si vous perdrez vos ressources, il devrait être facile de rassembler du bois et de la pierre si vous avez choisi un bon endroit pour vous installer.

Guide de l’édition de la console Rust: Comment créer une base

Construire une base est probablement la chose la plus importante que vous puissiez faire dans Rust Console Edition. Essayez d’établir vos fouilles dans une zone discrète entourée de beaucoup de ressources, loin des autres joueurs et des autres bâtiments. Vous aurez besoin de créer le Plan de construction pour commencer, puis équipez-le. Utilisez le bouton L2 pour commencer à construire Fondations, puis ajoutez Des murs, une Toit, et un Porte. Restez simple à ce stade: vous n’avez pas besoin d’un manoir monolithique; juste un endroit pour ranger vos affaires et rester en sécurité pendant la nuit. Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous recommandons de prendre votre sac de couchage et de le mettre à l’intérieur – ou d’en fabriquer un nouveau si vous préférez. N’oubliez pas de lui donner un nom mémorable.

Vous voudrez également créer un Serrure à clé, et attachez-le à la porte. Cela empêchera les autres joueurs d’ouvrir la porte et de pénétrer à l’intérieur, bien qu’il soit intéressant de noter qu’à ce stade, votre base ne sera pas particulièrement forte et que d’autres joueurs pourront entrer par effraction s’ils le souhaitent.

Vous voudrez également construire un Armoire à outils et mettez un verrouillage à clé sur cela aussi. Cela garantira que la zone environnante vous est réservée, de sorte que personne d’autre ne peut construire dans un rayon de 50 mètres. Si vous souhaitez partager la Base avec un ami ou un coéquipier, vous pouvez l’autoriser à le faire. De même, vous devrez stocker certaines ressources dans votre armoire à outils afin de maintenir votre base et l’empêcher de se décomposer. Ceci est particulièrement important si vous prévoyez de vous déconnecter et de revenir à la base à une date ultérieure.

Guide de l’édition Rust Console: Comment sécuriser votre base

Comme mentionné ci-dessus, vous pourrez retourner dans votre base si vous investissez les matériaux nécessaires pour l’empêcher de se décomposer. Cependant, une base mal fortifiée sera détruite par les autres joueurs, vous devrez donc passer un peu de temps à sécuriser vos fouilles. Fabriquer le Marteau et équipez-le puis maintenez le bouton L2 pour faire apparaître le menu radial et inspecter vos options. À ce stade, nous vous recommandons fortement de passer à Stone; il est beaucoup plus durable que le bois et devrait être relativement sûr à ce stade. tu pourras Armure votre base à un stade ultérieur, mais pour l’instant, concentrez-vous sur la mise à niveau vers Stone afin que vous soyez relativement à l’abri des autres joueurs.

Une fois que vous avez terminé toutes ces étapes, vous devriez avoir une plate-forme suffisamment solide pour commencer à explorer le reste du jeu. Ce n’est que le début, mais vous allez vouloir chercher Piles indésirables et piller Les monuments à la recherche de matériaux plus rares et Blueprints. Concentrez-vous sur la construction d’un fourneau faire fondre des minerais, Vêtements des articles pour vous protéger, et un Table de travail pour commencer à rechercher des armes et des utilitaires plus puissants. Bien sûr, ce ne sont que nos suggestions, et c’est entièrement à vous de jouer: quels sont vos trucs et astuces pour Comment commencer dans Édition de la console Rust? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.