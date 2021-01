35 ans après la catastrophe de Challenger, d’anciens élèves de Christa McAuliffe honorent son héritage

L’explosion de la navette spatiale Challenger en 1986 qui a tué la professeure de lycée Christa McAuliffe et six autres membres d’équipage était l’une de ces tragédies où tout le monde semble se souvenir où ils se trouvaient quand ils l’ont appris.

Pour Holly Merrow, Kristin Jacques et Tammy Hickey, les souvenirs sont particulièrement vifs car ils ont regardé le lancement de la navette à la télévision en direct alors qu’ils étaient étudiants à Concord High School dans le New Hampshire, où McAuliffe était leur professeur d’études sociales.

Ils ont rendu hommage à McAuliffe depuis ce jour tragique en devenant eux-mêmes enseignants. Hickey est maintenant professeur d’éducation physique au collège, Jacques enseigne la cinquième et Merrow est un professeur de deuxième année.

« Elle a rendu l’éducation réelle », a déclaré Merrow à Hoda Kotb AUJOURD’HUI jeudi. « Elle a apporté un événement réel dans la salle de classe, et je travaille vraiment dur pour amener le monde réel dans ma salle de classe pour mes élèves. »

Il y a trente-cinq ans, le 28 janvier, les trois lycéens portaient des chapeaux de fête et faisaient du bruit en applaudissant McAuliffe. Elle avait été sélectionnée parmi 11 000 candidats pour devenir la première enseignante civile dans l’espace.

La catastrophe a frappé seulement 73 secondes après le vol au large de Cap Canaveral en Floride.

«Nous étions à la cafétéria, et tout le monde applaudissait, et c’était vraiment fort», a déclaré Hickey. «Quand il a explosé, nous pensions que c’était le propulseur de fusée qui se séparait, alors nous étions toujours en train d’acclamer.

L’équipage du Challenger était composé de Mike Smith, Dick Scobee, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Christa McAuliffe et Gregory Jarvis. McAuliffe, deuxième en partant de la gauche dans la rangée arrière, était un spécialiste de la charge utile représentant le projet Teacher in Space. Archives Bettmann

«L’un des professeurs était à la cafétéria, et il a juste dit: ‘Tout le monde ferme la gueule!’ Il est resté silencieux après ça. «

Le vaisseau spatial s’est brisé au-dessus de l’océan Atlantique, tuant tout le monde à bord. Les enquêteurs ont déterminé par la suite qu’une pièce avait mal fonctionné en raison du temps inhabituellement froid de janvier et avait provoqué une panne de l’un des propulseurs de fusée au décollage.

« J’ai regardé un ami assis à côté de moi, et nous sommes probablement 10 ou 12 dans la pièce, et j’ai dit: » Je pense que c’est censé arriver « », a déclaré Merrow AUJOURD’HUI à propos de l’explosion initiale. « J’ai regardé mon professeur de chimie qui était là, et elle pleurait et hurlait. »

« Je pense que petit à petit, nous l’avons traité », a déclaré Jacques. « Mais il y avait cette lueur d’espoir que nous voulions que (McAuliffe) et les autres astronautes se portent bien. »

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche: les anciens élèves de McAuliffe, Tammy Hickey, Kristin Jacques et Holly Merrow, s’entretiennent avec Hoda Kotb. AUJOURD’HUI

Le trio sentit sa perte immédiatement.

«Elle n’a pas pu enseigner ces leçons qu’elle voulait vraiment nous enseigner», a déclaré Hickey. « C’est difficile à avaler maintenant, tu sais? »

Le simple fait d’entendre la chanson « Life in a Northern Town » de Dream Academy, qui a été jouée dans un mémorial de l’école après sa mort, peut encore les ramener à cette époque.

«Chaque fois que j’entends ça, je pleure», a déclaré Hickey.

Les femmes se souviennent de McAuliffe qui s’est précipitée au bureau de poste après l’école pour envoyer sa candidature au projet NASA Teacher in Space qui avait été créé par l’administration Reagan. Elle a tenu ses élèves informés de son parcours à chaque étape du chemin jusqu’à sa sélection pour le programme.

Christa McAuliffe et ses collègues membres d’équipage dans une formation avant le décollage du Challenger. Images NASA / Getty

«Elle nous a juste fait sentir tout au long de son absence à l’entraînement que nous en faisions partie avec elle», a déclaré Merrow.

« Cela l’a juste mise dans une telle grandeur dans nos esprits qu’elle allait le faire », a déclaré Jacques.

Jacques a ajouté qu’elle avait du mal à enseigner l’espace à sa classe en raison de l’amertume persistante envers la NASA, mais qu’elle utilisait la perte soudaine de McAuliffe comme une leçon pour ses jeunes étudiants.

«Vous vivez pleinement chaque jour», dit-elle. «Soyez aussi gentil que possible et aidez ceux qui vous entourent. Sa vie était précieuse, et la vie de tout le monde est précieuse.