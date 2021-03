Le système de messagerie PS Vita est également hors ligne

Désolé, fans de PlayStation Vita, c’est une mauvaise journée pour vous. En plus de déconnecter la vitrine intégrée de l’ordinateur de poche, Sony prend également en charge le système de messagerie de l’appareil. A partir du 28 juin 2021, les utilisateurs de PS Vita « ne pourront plus utiliser le service de messagerie », lit-on dans un e-mail du géant japonais. Nous ne pouvons pas imaginer que beaucoup de gens utilisent activement le système ces jours-ci, car la même fonctionnalité exacte peut être trouvée sur les smartphones via l’application PlayStation ainsi que sur les consoles PS5 et PS4. Cependant, il s’agit toujours d’un service retiré aux acheteurs.

Bien qu’il se réfère très probablement simplement à différents fuseaux horaires, l’e-mail partage la stipulation que « la résiliation commencera le 28 juin 2021, [the] la date réelle de la résiliation peut différer selon la région. « Une légère lueur d’espoir selon laquelle la résiliation du système de messagerie commencera à la date susmentionnée plutôt que d’être extraite de tous les appareils le même jour? Sony maintiendra peut-être le service un peu plus longtemps dans les territoires où les utiliser le plus, comme au Japon ou aux États-Unis? Peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas le cas. Dans tous les cas, cela finira par disparaître. Sony vient vraiment pour nous tous un jour ou l’autre.

À quand remonte la dernière fois que vous avez envoyé un message depuis votre PS Vita? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.