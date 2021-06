Ils ont partagé la première bande-annonce de The Many Saints of Newark !

Les nombreux saints de Newark est la préquelle de la série à succès HBO, Les Sopranos. Cette nouvelle entrée dans la mythologie de la mafia italienne du New Jersey racontera les mésaventures d’un jeune homme Tony soprano qu’il devra s’adapter à une réalité violente et devra prendre une décision : s’éloigner de son oncle dickie et l’héritage de violence auquel il est destiné ou de vivre dans le cadre de la légalité.

Le synopsis du film : « Le jeune Antoine Soprano Il vit l’un des pires moments de Newark, devenant un homme juste alors que des gangsters rivaux commencent à se soulever et défient le contrôle de la puissante famille DiMeo sur la ville de plus en plus déchirée par les conflits raciaux. Pris au piège en ces temps est son oncle qui idolâtre, Dickie moltisanti, qui peine à gérer ses responsabilités personnelles et professionnelles. Son influence fera de l’adolescent le patron de la mafia que nous connaissons tous : Tony soprano« .

La bande-annonce de la préquelle des Sopranos

HBO Max a partagé la bande-annonce du film qui explique toute la violence et le drame qui entourent le jeune homme Antoine et comment il prendra les décisions qui le rapprocheront toujours plus d’un avenir qui semble inéluctable. Une donnée curieuse : Michael, le fils de feu James Gandolfini, jouera le rôle de l’adolescent Tony. D’autres personnages de la série originale seront réinterprétés pour l’occasion.

L’action du film est situé dans la décennie du ’60 et raconte comment les gangs afro-américains et les descendants italiens se battent pour la domination dans les rues de Newark. Accompagnement de Michael dans le casting : Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta et Vera Farmiga.

Les nombreux saints de Newark est dirigé par Alain Taylor avec le livre du créateur Les Sopranos, David Chase et Lawrence Konner. Le film sera présenté en HBO Max et cinémas le 1er octobre. Il devrait également arriver en Amérique latine en octobre de cette année.