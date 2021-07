7 séries à regarder si Loki vous a plu et vous manque

Loki Il s’agissait du troisième projet télévisé de la Univers cinématographique Marvel et les millions de fans ont pu en profiter jusqu’à mercredi dernier, jour de sa diffusion par le service de streaming Disney+ son dernier épisode. Pour la bonne nouvelle des fans, une deuxième saison se confirme, mais les premières rumeurs suggèrent qu’elle n’arrivera qu’en 2023. C’est pourquoi Afin de ne pas manquer autant le dieu de la tromperie, nous présentons la liste suivante avec quelques séries similaires qui impliquent les genres du programme MCU. Ne le manquez pas!

+7 séries que vous devez voir si vous avez aimé et manquez Loki

– Le ministère du temps

Première: 2015.

Saisons: 4

Protagonistes: Amelia Folch, Irene Larra, Julián Martínez

Parcelle: Série dans laquelle chaque chapitre voyagera à un moment de l’histoire. Ces déplacements, effectués depuis le Ministère du Temps par une patrouille singulière, ont une mission fondamentale : empêcher le passé de changer.







– 11.22.63

Première: 2016

Saisons: 1

Protagonistes: James Franco, Sarah Gadon, George MacKay

Parcelle: Le professeur de lycée Jake Epping voyage dans le temps pour empêcher l’assassinat du président John F. Kennedy, mais sa mission est menacée par Lee Harvey Oswald, l’amour et le passé lui-même.







– Maniaque

Première: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Emma Stone, Jonah Hill, Justin Theroux

Parcelle: Il suit l’histoire de deux jeunes étrangers, Annie Landsberg (Emma Stone) et Owen Milgrim (Jonah Hill), qui se sont réunis grâce à un mystérieux essai pharmaceutique. Chacun des deux protagonistes a ses propres raisons de participer à cet essai car aucune de leurs vies ne s’est bien passée.







– L’Académie des Parapluies

Première: 2019

Saisons: deux

Protagonistes: Elliot Page, Aidan Gallagher, Robert Sheehan

Parcelle: Une famille dysfonctionnelle de super-héros se réunit pour résoudre le mystère de la mort de leur père et la menace de l’apocalypse.







– Le bon endroit

Première: 2016

Saisons: 4

Protagonistes: Kristen Bell, Ted Danson, Jameela Jamil

Parcelle: Quand Eleanor Shellstrop arrive dans l’au-delà, elle est soulagée et surprise d’avoir atteint le Bon Endroit, mais il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte qu’elle est là à cause d’une erreur, elle devra donc se changer pour rester.







– Docteur Who

Première: 2005

Saisons: 12

Protagonistes: Jodie Whittaker, David Tennant, Matt Smith

Parcelle: L’excentrique, mais compatissant Lord of Time est un extraterrestre qui voyage à travers le temps et l’espace pour résoudre les problèmes et les injustices à travers l’univers, à travers le TARDIS (Time and Relative Dimensions in Space), qui est son ancien vaisseau spatial parfois peu fiable qui ressemble à un cabine de police bleue (mais change d’apparence en fonction de son environnement) et est beaucoup, beaucoup plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur.







– Rick et Morty

Première: 2013

Saisons: 5

Protagonistes: Justin Roiland, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Chris Parnell

Parcelle: Après avoir disparu pendant près de 20 ans, Rick Sánchez arrive à l’improviste à la porte de la maison de sa fille Beth et va vivre avec elle et sa famille, utilisant le garage comme laboratoire personnel.







