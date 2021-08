Vendredi 13 : le crime macabre qui a inspiré une de ses scènes

Neo Ludis CHRONICLES OF CRIME MILLENIUM - 1400 Le Jeu

le jeu chronicles of crime : 1400 reprend les mecanismes bien connus du jeu original chronicles of crime tout en y ajoutant de nouvelles variantes. vous pouvez desormais deduire non seulement a partir des preuves que vous trouvez ou des temoignages donnes par les differents personnages, mais aussi a partir des scenes mysterieuses representees sur les nouvelles cartes.vous etes abelard laveln , un chevalier ayant prete serment a charles vi le bien aime. vous vivez a paris, dans une maison de famille situee non loin de la cathedrale notre dame. depuis votre plus tendre enfance, vous faites dretranges reves premonitoires au cours desquels vous revivez des scenes de crimes passees ou drautres a venir, toutes particulierement violentes. au fil du temps, vous avez appris que votre don hors du commun pourrait etre mis a profit et avez commence a resoudre des affaires que personne ne parvenait a elucider. cela vous a valu une certaine reputation dans la ville, et maintenant, a chaque fois qurun crime mysterieux est perpetre, les gens demandent votre aide. au cours de votre enquete, vous pouvez egalement compter sur les membres de votre famille pour partager leurs connaissances avec vous. vous pouvez demander a votre oncle, un moine qui a une grande connaissance des textes ecrits, a votre soeur, une marchande qui sait quelque chose sur presque tous les objets que vous trouverez ou meme a votre frere, un espion du roi, qui connait une histoire ou deux sur de nombreuses personnes que vous rencontrerez. enfin, votre chien fidele est toujours pret a traquer un suspect pour vous, il suffit de lui apporter un objet appartenant a la personne en question et il le traquera !