IMAX Enhanced apporte le format immersif au MCU sur Disney + en novembre

Denon avc-x4700h noir

Amplificateur AV 8K à 9.2 canaux avec audio 3D, HEOS intégré et contrôle vocal - Denon AVC-X4700H Cet amplificateur AV 8K de 9.2 canaux avec 200W par canal supporte entièrement les formats audio 3D comme Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et Auro-3D. Il est équipé des dernières spécifications HDMI telles que 8K/60Hz et 4K/120Hz pass-through, VRR, ALLM, Dynamic HDR, HDR10+ et support eARC. Vue d'ensemble Découvrez un nouveau monde de divertissement à domicile avec le nouveau Denon AVC-X4700H. Neuf amplificateurs séparés et identiques de 200 W chacun et une capacité de traitement de 11.2 canaux avec deux DSP ADI Griffing Lite feront briller votre home cinéma dans un son surround immersif Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced et Auro-3D à couper le souffle. L'AVC-X4700H prend en charge les dernières technologies vidéo HDMI, telles que le pass-through 8K/60Hz et 4K/120Hz, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dynamic HDR, HLG, ainsi que l'upscaling 8K et le support HDCP 2.3 sur toutes les entrées HDMI (8 in/3 out). Diffusez des services de musique populaires comme Spotify, TuneIn Internet Radio, Amazon Music HD, TIDAL et plus encore sans fil via Bluetooth, Apple AirPlay 2 et Wi-Fi avec HEOS intégré. Profitez de votre collection de MP3 et même des formats audio haute résolution (fichiers WAV, FLAC, ALAC et DSD 2,8/5,6 MHz) via USB ou le réseau. Le Denon AVC-X4700H fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri pour un contrôle vocal sans effort. En vous guidant visuellement à travers chaque étape du processus d'installation, l'assistant d'installation Denon primé vous garantit une installation correcte du premier coup. Chaque home cinéma maison est différent - c'est pourquoi Denon utilise la technologie de calibrage de pièce Audyssey MultEQ XT32 qui mesure et optimise automatiquement votre amplificateur AV pour vous offrir une expérience audio 3D vraiment immersive, adaptée à votre environnement. Amplificateur séparé à 9 canaux haute performance : Délivre une puissance dynamique de 200 W par canal pour offrir une expérience sonore Denon fiable, précise et puissante. Support complet 8K/60Hz et 4K/120Hz : Avec la dernière prise en charge HDMI, profitez d'une vidéo de qualité 8K à partir de vos appareils sources 8K. La prise en charge d'une entrée 8K et de deux sorties 8K permet le passage de 8K/60Hz et 4K/120Hz. La conversion ascendante 8K est disponible sur les 8 entrées HDMI. Le dernier cri en matière de prise en charge HDMI : Avec 8 entrées HDMI avancées prenant en charge le format HDCP 2.3 et 3 sorties HDMI, vous pouvez vous connecter à tous vos appareils multimédia préférés et utiliser jusqu'à 3 écrans pour en profiter dans n'importe quelle pièce. Profitez de votre son 3D immersif préféré : Profitez d'un son 3D immersif à partir de sources telles que Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, DTS:X, DTS Virtual:X et Auro-3D. Technologie améliorée IMAX : Offre une véritable expérience de cinéma IMAX à la maison. Prise en charge HDMI de...