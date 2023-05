Le film TERROR avec un acteur de La Casa de Papel qui fait fureur sur NETFLIX MEXICO

Netflix

Un nouveau film d’horreur est arrivé sur Netflix qui suscite une grande attention parmi les utilisateurs mexicains. Regardez ce que c’est !



© IMDbTerror fait à nouveau partie du Top 10 sur Netflix Mexico.

service de diffusion en continu Netflix ajoute chaque semaine de nouveaux titres à son vaste catalogue, mais récemment, il a ajouté un film d’horreur qui fait sensation dans le monde entier, mais surtout dans Mexique. Ce n’est généralement pas le cas que le genre occupe les premières places de la liste, mais il vient de le faire avec le titre en question.

Généralement, les contenus qui attirent le plus souvent l’attention des abonnés, non seulement au Mexique, mais dans le monde entier, sont les comédies, les drames ou les thrillers, de sorte que la terreur n’a pas la place qu’elle mérite. Cependant, cet aspect pourrait changer à partir de maintenant, puisque d’Espagne est venu Étain et Tina.

+Le film d’horreur qui fait fureur sur Netflix Mexico

netflix mexique compte actuellement dans son Top 10 des plus vues avec Étain et Tinaun film d’horreur espagnol, écrit et réalisé par Rubin Stein, basé sur son court métrage de 2013. Il met en vedette Jaime Lorenteque tout le monde reconnaît pour son rôle emblématique de Denver dans Le vol d’argentmais maintenant il montre une nouvelle facette de sa carrière.

« Lola et Adolfo sont un jeune couple récemment marié qui perd les bébés qu’ils attendaient. Lola perd également sa foi en Dieu et espérant la retrouver, elle se rend avec son mari dans un couvent avec des enfants orphelins. Ils finissent par adopter Tin et Tina, deux frères et sœurs albinos de sept ans, au comportement plutôt étrange et fortement influencés par la religion catholique. Les jeux macabres des enfants commencent à obséder Lola »lit son synopsis.

En plus de Jaime Lorenteson casting est également composé de Milena Smit, Carlos González Morollón, Anastasia Russo, Teresa Rabal, Luis Perezagua, Joserra Leza, Ruth Gabriel et Chelo Vivares. Après avoir été filmé en 2021, Étain et Tina a été créée dans les salles locales en mars de cette année, mais depuis cette semaine, elle a déjà atteint le monde entier à travers Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?