Figure de théâtre: qui est Marga Martínez, l’actrice qui interprète Petra Arcos dans « La Promesa »

Marga Martínez a excellé dans « La promesse » pour son travail en tant que Petra Arcos, la femme de chambre principale de la Marquesa de Luján. Dans la série RTVE, l’actrice espagnole s’est fait remarquer malgré le casting composé d’Ana Garcés, Arturo SanchoEva Martin, Amparo Pinero, Xavi Lock, entre autres. Pour cette raison, de nombreux adeptes du programme télévisé se sont interrogés sur la biographie et la carrière de Martínez.

L’artiste a su se mettre dans la peau de Arches de Pétra, une femme qui a l’un des rôles antagonistes de la production télévisuelle. Elle est une rivale du chéri pia andarrépapier Marie Castrocar il veut sa position à tout prix.

Andarre est la gouvernante du manoir et a l’affection de la majorité des habitants de l’endroit. Cependant, Petra Arcos lui rend la vie impossible car elle veut la remplacer et obtenir le pouvoir de ce poste.

De cette manière, Le personnage de Marga Martínez est froid et calculateur, ainsi que la fierté, et est au service complet de la marquise pour atteindre son objectif. L’interprète a réussi à faire passer un personnage complexe et percutant de « The Promise » du papier au petit écran. En savoir plus que l’on sait sur l’actrice.

Marga Martínez comme l’une des stars de « La promesse » (Photo : RTVE)

QUI EST MARGA MARTINEZ ?

Qui a étudié ?

Marga Martínez est diplômée en art dramatique par l’Institut du Théâtre de Séville. Il s’est également spécialisé dans l’école de théâtre de la ville espagnole susmentionnée. De la même manière, elle a suivi des cours de comédie pour la caméra, la danse contemporaine, le doublage, Locution Radio et Télévision, entre autres. L’actrice, de cette façon, a le talent et la polyvalence pour assumer un certain nombre de rôles non seulement sur scène, mais à la télévision et au cinéma.

Comment a été votre parcours ?

marga martinez Elle est une figure éminente du théâtre, un art dans lequel elle s’est davantage démarquée au cours de sa carrière d’actrice. Il a fait partie de diverses productions dans diverses villes d’Espagne, telles que Madrid, Cordoue, Sévilleetc.

À la télévision, il a fait partie du casting de « Centre médical », “La peste”, “Arrayán”, “Alta tension”, “Dársena de poniente”, « haute place”. En 2023, elle a eu un excellent accueil des téléspectateurs en rejoignant « The Promise » en tant que Petra Arcos.

Alors qu’au cinéma, il a fait partie de films et de courts métrages tels que « La voz dormida », « Violetas », « Sortir l’argent »« Transparents », etc.

Marga Martínez dans le rôle de Petra Arcos dans la série « La Promesa » (Photo : RTVE)

Qui est votre partenaire ?

On ne sait pas qui c’est Partenaire de Marga Martinez. L’actrice a séparé sa vie privée de son travail dans l’industrie du divertissement. Par conséquent, une grande partie de son image personnelle est inconnue des téléspectateurs.

Que publiez-vous sur les réseaux sociaux ?

Marga Martínez n’a pas de comptes officiels sur les réseaux sociaux. On ne sait pas s’il a des profils personnels où il peut partager des photos et des vidéos de son travail dans les coulisses ou de sa vie quotidienne.

DONNÉES PERSONNELLES MARGA MARTINEZ

Nom complet: marga martinez

marga martinez Pays: Espagne

Espagne Profession: Acteur

Acteur Langues: Espagnol

Espagnol Hauteur: 1.69m

1.69m Couleur des yeux: Bruns

PHOTOS DE MARGA MARTINEZ

Marga Martínez posant pour son agence (Photo : Deunouve Creative Agency)