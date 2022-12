Avatar Studios prépare une nouvelle série et un nouveau film qui sortira en 2025

Le producteur Studios d’avatars travaillera sur une nouvelle série animée et un nouveau film pour chaque année, commençant à publier le premier en 2025. Selon de nouveaux rapports, le studio cherchera à publier de nouvelles séries et films pour la plateforme de streaming. Paramount+.

Le premier projet sera un film mettant en vedette un Aang adulte et l’équipe d’Avatar qui sortira en octobre 2025, ainsi que la série de suites qui mettra en vedette l’avatar de la Terre. Bien que ces productions soient prévues entre 2025 et 2027, Avatar Studios prévoit de continuer au-delà de ces versions.

Ce nouveau film et série poursuivront leur production en dehors des films qui avaient déjà été confirmés précédemment, avec deux films mettant en vedette Zuko et l’avatar Kyoshi. Pour le moment, on sait que le film de Zuko sera le deuxième film sorti par Avatar Studios, bien que la bande d’avatar de Kyoshi n’ait pas encore de date de sortie.

La série animée, qui sera diffusée en 2026, ne basera pas son histoire sur l’entrée principale de la franchise. Les créateurs de » Avatar : le dernier maître de l’air », Michel Dante DiMartino Oui Bryan Konietzkoils ont expliqué qu’il explorerait différents médiums, styles et publics, l’histoire de l’avatar de la Terre s’étendant au-delà de la série originale.

» Avatar: The Last Airbender » a été créé sur Nickelodeon en 2005. Situé dans un monde de quatre nations où les individus ont la capacité de contrôler l’un des quatre éléments: l’eau, la terre, le feu ou l’air, mais une seule personne. , connu sous le nom d’Avatar, peut contrôler chacun d’eux. La série principale s’est terminée en 2008 après trois saisons, et une série de suites intitulée « The Legend of Korra » a été créée en 2012 et s’est terminée en 2014, avec une série de bandes dessinées poursuivant l’histoire.

Le premier film d’Avatar Studios devrait sortir le 10 octobre 2025, avec la nouvelle série d’avatars de la Terre en première sur Paramount + la même année.