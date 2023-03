Ils parlent, une exposition sur le féminisme

pas de spoilers

Sarah Polley réalise et écrit ce film nominé aux Oscars avec Claire Foy, Rooney Mara et Jessie Buckley.

© IMDbIls parlent.

À partir de ce jeudi, les cinémas d’Amérique latine pourront profiter de l’un des derniers films qui manquait pour atteindre le grand écran : Ils parlent. Mené par des personnalités comme Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Buckley et avec la participation de Frances McDormanda été écrit et réalisé par Sarah Polly.

Dans Ils parlent Tout commence par un grand cri des femmes d’une communauté mennonite. Pendant des années, elles ont été victimes de viols constants dans le quartier, que les anciens et les hommes du lieu se chargeaient de déguiser en actes de fantômes et de démons. Lorsque le point d’ébullition est atteint, quelques référents se réunissent dans une étable pour décider des mesures à prendre.

Se déroulant en 2010, la conception de la production qui croise deux univers, celui moderne et celui arrêté à temps pour la communauté mennotite, est un point très fort pour nous plonger rapidement dans cette histoire crue. Ils parlent est une exposition sur le féminisme avec ses concepts et ses contradictions. Polley n’a pas peur de montrer les avantages et les inconvénients du mouvement, qui sont mis en parallèle dans diverses listes que les femmes de la communauté dressent avant de définir les mesures à prendre.

Le contrepoint entre Rooney Mara et Jessie Buckley est le plus élevé dans cet échange constant d’idées, où Ben Wishaw il est le seul homme présent qui soit réduit au rôle d’écouter et de noter. Parce que réprimées de toutes les manières, les femmes n’ont même pas la chance de lire et d’écrire dans cette communauté, et elles doivent recourir à la solidarité d’un des rares hommes justes qui vivent avec elles.

La musique finit de donner la touche à une pièce théâtrale qui, comme dans La baleine se déroule en grande partie dans une seule pièce et se déplace de temps en temps vers d’autres espaces avec certains retour en arrière. Adapté du roman écrit par Miriam Toewsest un candidat sérieux pour le 12 mars prochain.

+L’Oscar qui pourrait gagner Ils parlent

Nominé pour le meilleur film et le meilleur scénario adapté, Ils parlent a-t-il été assez compliqué de se battre pour le premier prix (qui semble aujourd’hui destiné à Tout partout en même temps). Cela ne doit cependant pas décourager les cinéastes, car à l’heure actuelle et avec une Académie toujours en train de reconstruire après moi aussila statuette pour son écriture pointue pourrait être un fait.

