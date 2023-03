Hugh Jackman a révélé ce secret du retour de Wolverine dans Deadpool 3

merveille

Hugh Jackman reviendra en tant que Wolverine dans Deadpool 3 et l’acteur australien a taquiné une caractéristique spéciale du mutant dans le nouveau film Marvel.

© IMDbHugh Jackman comme Wolverine

Hugh Jackman revenir comme Carcajouquelque chose qui rend les fans de merveille, qui célèbrent pour la plupart le travail de l’Australien en tant que mutant des griffes d’adamantium. Dans ce cas, le retour de Logan se fera dans la troisième tranche de Dead Pool et première expérience des deux personnages dans le Univers cinématographique Marvel Occupé par Vengeurs et gardiens de la Galaxieentre autres.

L’acteur n’a pas pensé à la possibilité de revenir en tant que Carcajou mais un appel de Ryan Reynolds l’a convaincu d’autant plus que cette nouvelle expérience dans Dead Pool 3 car le mutant grossier ne changera rien de ce qu’ils ont fait dans le passé lorsque la propriété appartenait à renardsurtout compte tenu de la dernière entrée enregistrée dans ce contexte où Logan a sacrifié sa vie pour le bien de la petite Laura, une mutante très spéciale.

Qu’en est-il de Wolverine dans Deadpool 3 ?

Apparemment Dead Pool 3 aura une intrigue fortement influencée par le concept du multivers que nous avons déjà vu tout au long de la phase 4 du MCU dans différents projets tels que la série de Disney+, Lokiet le film Spider-Man : Pas de retour à la maison, entre autres. En ce sens, les personnages de la marque ont des « variantes » qui viennent d’univers alternatifs qui sont hors de contrôle laissant la place à la saga multivers.

Hugh Jackman il a dit au médium le parisien quoi dans Dead Pool 3 sera « jouer un double rôle »c’est pourquoi on peut supposer que Carcajou Que verrons-nous dans le film mettant en vedette Ryan Reynolds pas nécessairement le même qui est mort à la fin du film Logan. Nous espérons également voir le mutant dans l’un de ses costumes classiques des romans graphiques s’il s’agit d’une variante alternative.

On peut s’attendre à de la comédie dans Dead Pool 3 quand le Merc with a Mouth et Logan partagent des scènes ensemble si l’on tient compte de l’attitude décontractée de Wade Wilson par opposition au manque d’humour caractéristique du mutant aux griffes indestructibles. De plus, le film mettra en vedette la présence de l’actrice Emma Corrin qui pourrait incarner l’antagoniste du film qui sortira au cinéma le 8 novembre 2024.

