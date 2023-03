De quoi parle « Play Dirty », la nouvelle émission de Netflix

« Play dirty » (« Cheat » dans sa langue d’origine) est un Le nouveau jeu télévisé de Netflix. Pour gagner le grand prix, les participants doivent user de leur intelligence et de leur capacité à tromper. S’ils décident de tricher, la seule règle est de ne pas se faire prendre.

Jamie Rea et Jonno Richards sont les producteurs exécutifs de la série de 12 épisodes. Les quatre premiers ont été créés le 1er mars 2023, les quatre suivants sortiront le mercredi 8 mars et les derniers chapitres seront disponibles à partir du mercredi 15 mars.

« Tricher” a été filmé devant un public de studio et développé par Giles Boden, Laura Gibson et Charlie Bennett. Pour en savoir plus sur le concours, continuez à lire.

L’un des candidats de l’émission « Play Dirty » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE LA « TRICHE » ?

D’après le descriptif de Netflix« Dans une bataille d’intelligence, d’intelligence… et de mensonges purs et simples, quatre joueurs courageux mettent leurs connaissances à l’épreuve en bluffant sur trois tours pour éviter l’élimination et constituer un prize pool pouvant atteindre 50 000 €.″.

Bien que les concurrents puissent tricher, ils doivent s’assurer qu’ils ne se font pas prendre. À chaque tour de « Play Dirty », vous accumulerez la cagnotte avec les bonnes réponses.

Danny Dyer, l’un des pilotes, a déclaré que les fans peuvent s’attendre à « d’énormes gains, beaucoup de gens glissants qui trichent et plaisantent avec la seule et unique, Ellie Taylor”.

QUI SONT LES ANIMATEURS DE « PLAY DIRTY » ?

Danny Dyerconnu pour le drame « Human Traffic » et le feuilleton de la BBC « EastEndersy », et ellie taylorqui est apparu dans la comédie « 8 Out of 10 Cats » et la série télé-réalité britannique « Snog Marry Avoid ? », sont les animateurs de «Tricher”.

La devise officielle de l’émission de compétition se lit comme suit : « Danny Dyer et Ellie Taylor présentent ce jeu-questionnaire à enjeux élevés où les participants peuvent littéralement TRICHER pour gagner une fortune !”

De son côté, Ellie Taylor a écrit : «Jeux télévisés, tricherie, Danny Dyer traitant les gens de petits bâtards glissants, amusant… Alors c’est le spectacle qu’il vous faut.”.