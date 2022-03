Peaky Blinders Saison 6 fixe la date de la première estivale sur Netflix

La date de la première de Netflix pour la sixième saison de la série dramatique policière britannique Peaky Blinders a été annoncé. Les six épisodes de l’émission arriveront sur Netflix aux États-Unis et dans le reste du monde le 10 juin 2022, deux mois après la diffusion du dernier épisode le 3 avril.

Peaky Blinders La saison 6 a été créée sur BBC One le mois dernier le 27 février, et comme les saisons précédentes, c’est un succès auprès des fans et des critiques. La saison 6 étant actuellement à 100% fraîche sur Rotten Tomatoes, Peaky Blinders continue d’impressionner les fans avec sa narration fascinante et ses performances formidables. Situé au début du XXe siècle, Peaky Blinders se concentre sur un gang criminel de Birmingham et leur quête pour atteindre le sommet. L’émission présente une distribution d’ensemble avec Cillian Murphy en tête dans le rôle de Thomas Shelby, aux côtés d’Helen McCrory, Paul Anderson, Anya Taylor-Joy, Tom Hardy, Sam Claflin, Joe Cole, Annabelle Wallis, Sam Neill, Finn Cole, Sophie Rundle, Paddy Considine, Adrien Brody et Aidan Gillen.

Une grande partie de la distribution principale revient dans Peaky Blinders saison 6, à l’exception d’Helen McCrory, décédée l’année dernière d’un cancer du sein. Sa perte tragique est abordée dans l’épisode d’ouverture de la saison 6, qui lui est également dédié. Alors que l’absence de McCrory se fait certainement sentir, Peaky Blinders reste toujours aussi exaltant qu’il ne l’a jamais été, en particulier avec le retour du personnage préféré des fans de Tom Hardy, Alfie Solomons, et l’ajout de Stephen Graham, qui fera sa première apparition dans l’épisode de cette semaine.

Peaky Blinders la saison 6 est diffusée chaque semaine sur BBC One et BBC iplayer (au Royaume-Uni uniquement), le prochain épisode étant diffusé le dimanche 13 mars. Pendant ce temps, les fans en dehors du Royaume-Uni attendant la sortie de l’émission peuvent diffuser cinq saisons de Peaky Blinders sur Netflix.

La saison 6 n’est pas la fin de Peaky Blinders





Peaky Blinders le créateur Steven Knight avait initialement prévu de faire sept saisons, mais les retards causés par la pandémie de COVID-19 ont plutôt entraîné une entreprise sur grand écran. En outre, Peaky Blinders la saison 6 couvrira une vaste période, reprenant la saison 5 – qui s’est terminée en 1929 – et ira dans et au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, cela ne suffira toujours pas à conclure la saga de la famille du crime Shelby, et un long métrage est prévu pour clôturer la série.

Dans une interview avec Digital Spy le mois dernier, Knight a confirmé le retour de Cillian Murphy et a brièvement parlé de ses plans pour le film.

« Nous allons faire un film – un long métrage – qui fera avancer le monde, et puis une fois que nous aurons fait passer le monde dans le Second Monde, nous verrons où cela nous mène. C’est maintenant une situation où le monde… vous savez, dans le monde entier, le monde de Peaky, il y a tellement d’énergie, et tellement de fans, et une base de fans si énorme, que vous pensez : ‘Eh bien, continuons.’ Alors nous le faisons. »

Mais il faudra un certain temps avant que Peaky Blinders le film sort. La production du film devrait commencer en 2023, ce qui le préparerait pour un début en 2024.





