Les drames qui sortent cette semaine sur Netflix : du 30 janvier au 5 février

Netflix C’est l’une des plateformes de streaming avec des contenus de séries et de films très diversifiés. En raison de son offre de productions coréennesest l’un des favoris pour fans de théâtre. Par conséquent, si vous cherchez à voir un nouveau programme, nous vous laissons ici ceux qui seront publiés sous peu.

Drames K ils sont devenus très populaires ces dernières décennies et actuellement mener la liste des Top 10 mondial de Netflix dans des séries non anglophones. Certains des titres présentés sont « La gloire »qui totalise 24,2 millions d’heures de visionnage la semaine dernière.

Pendant ce temps, sur le podium est également « Alchimie des âmes »un drame d’époque sur les sorciers et une romance impossible qui a présenté sa deuxième saison récemment.

Si vous pouviez déjà voir toutes ces propositions et que vous attendiez quelque chose de nouveau, nous vous laissons ici les premières qui arriveront sur la plateforme durant la semaine du 30 janvier au 5 février.

LISTE COMPLÈTE DES SÉRIES CORÉENNES PREMIÈRES CETTE SEMAINE SUR NETFLIX

Ce sont les premières des nouvelles séries coréennes sur Netflix selon la date à laquelle elles seront disponibles sur la plateforme.

31 janvier

« Cet hiver, le vent souffle » (2013) « La lumière dans tes yeux » (2019) « Soyez mélodramatique » (2019) « Équipe florale : Agence matrimoniale Joseon » (2019) « L’instant de dix-huit ans » (2019) « Bienvenue à Waikiki 2 » (2019) « Élevé légal » (2019)

« Floral Team: Joseon Marriage Agency » met en vedette Kim Min Jae, Gong Seung Yun, Seo Ji Hoon et Park Ji Hoon (Photo: jTBC et Netflix)

1er février

« Je serai ta fleur »

DE QUOI PARLE « L’HIVER, LE VENT SOUFFLE » ?

Nombre d’épisodes : 16

Protagonistes: Jo In Sung et Song Hye Kyo

« Cet hiver, le vent souffle » (« Cet hiver, le vent souffle » ou « Geu Gyeoul, Barami Bunda ») est un drame romantique de 16 épisodes qui tournent autour un homme sans défense et une femme aveugle qui ne croient pas à l’amour. Oh Soo est allé en prison à cause d’une arnaque de sa petite amie, tandis qu’Oh Young est l’héritière d’une grande entreprise qui a perdu son père très jeune. De plus, le protagoniste est le même que « La gloria ».

QU’EST-CE QUE « LA LUMIÈRE DANS VOS YEUX » ?

Nombre d’épisodes : 12

Protagonistes: Han Ji Min et Nam Joo Hyuk

« La lumière dans tes yeux » (« La lumière dans vos yeux » ou « Nuni Busige ») est un drame K de 12 épisodes qui raconte l’histoire de une femme perdue de son temps et a perdu son « temps ». A l’opposé, il y a un homme qui a tout le temps du monde et une vieille femme qui manipule le passage.