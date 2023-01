Ils ont partagé la bande-annonce terrifiante de Scream 6

in

Paramount Pictures

Paramount Pictures a partagé la bande-annonce obsédante de Scream 6 avec de nouvelles images de Ghostface traquant ses victimes comme d’habitude. Épingle de sûreté!

crier 6 est la prochaine entrée dans la franchise d’horreur emblématique du genre. slasher où le meurtrier connu sous le nom de visage de fantôme traque un groupe de jeunes avec l’intention ultime de mettre fin à leurs jours de la manière la plus violente possible. La saga est connue pour ses rebondissements lorsqu’il s’agit de découvrir l’identité du méchant principal, ce qui dans chaque épisode de ces films était une véritable surprise.

A cette occasion, le casting de crier 6 Il aura des visages de retour d’autres entrées ainsi que de nouveaux ajouts à une intrigue qui promet une mort violente, de la terreur et des moments troublants pour chacun des jeunes et moins jeunes qui font partie d’un casting qui honore 25 ans d’histoire dans l’un des grandes franchises d’horreur dans l’industrie cinématographique hollywoodienne.

Scream 6 promet beaucoup d’horreur

Le film présente le retour de Jenna Ortega dans Tara Carpenter, Melissa Berrera dans Sam Carpenter, Jasmin Savoy Brown dans Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding dans Chad Meeks-Martin, Hayden Panettiere dans Kirby Reed et Courteney Cox dans Gale Weathers. S’ajoutent à ce casting : Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra et Samara Weaving.

crier 6 aura l’une des figures classiques de la franchise absente cette fois. On parle de Neve Campbell qui a fait le temps de Sydney Prescott dans la saga depuis le premier volet de ces films d’horreur. Dans ce cas, l’actrice populaire a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec l’offre qui lui avait été faite de revenir, compte tenu de la contribution qu’elle avait apportée à cette série, même si c’était un « décision difficile à prendre ».

Le nouvel épisode promet une visage de fantôme Féroce et mortel comme jamais auparavant, cependant, Gale Weathers, Kirby Reed et le reste des protagonistes vont combattre le tueur masqué dans ce qui sera l’un des films les plus attendus par les cinéphiles. slasher que tant d’adeptes ont à travers le monde. crier 6 vient ensuite au cinéma 9 mars. Êtes-vous prêt pour cette expérience ?

