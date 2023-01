Instagram lance le "Mode silencieux": c’est comme ça que ça marche

in

Instagram reçoit plusieurs développements intéressants avec sa dernière mise à jour.

Voici à quoi ressemble le nouveau « Silent Mode » d’Instagram, disponible dès aujourd’hui dans certains pays

Une nouvelle mise à jour est en route pour Instagram, et il est doté de fonctionnalités intéressantes qui promettent de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs comptes. De Meta, ils ont annoncé l’arrivée de plusieurs outils intéressants à votre réseau social d’images et de vidéos, y compris les soi-disant « Mode silencieux ».

Ce mode permettra aux utilisateurs du réseau social définir certaines restrictions lors de l’utilisation de la plateforme, par exemple, éviter de recevoir des notifications pendant un certain temps, ou empêcher d’autres personnes de nous déranger avec des messages directs.

Le mode silencieux arrive sur Instagram pour que vous puissiez vous déconnecter du réseau social

De Meta, ils ont conçu le « mode silencieux » comme une fonction visant à encourager les gens à prendre une pause du réseau social et les aider à se concentrer sur ce qui est vraiment important.

Lorsque l’utilisateur active ce mode, les notifications ne seront pas reçues et le statut de l’activité changera pour indiquer clairement aux autres utilisateurs que le mode silencieux est activé. De plus, lors de la réception d’un message direct, un réponse automatique.

Le mode silencieux Instagram peut activer indéfiniment, ou programmer son activation à certains moments de la journée. Lorsqu’il est désactivé, il sera possible voir un résumé De toutes les choses que nous aurions pu manquer.

Les adolescents nous ont dit qu’ils voulaient parfois prendre du temps pour eux et qu’ils cherchaient peut-être d’autres moyens de se concentrer la nuit, pendant leurs études et à l’école. Vous pouvez facilement personnaliser les heures du mode silencieux en fonction de votre emploi du temps, et une fois la fonctionnalité désactivée, nous vous montrerons un bref résumé des notifications afin que vous puissiez rattraper ce que vous avez manqué.

Bien qu’il sera possible d’activer ce mode à tout moment de la journée, le réseau social lui-même proposera aux plus jeunes utilisateurs allumez-le la nuit.

Mode silencieux pour l’instant est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélandeet atteindra bientôt d’autres régions du monde.

Plus d’options de meilleure qualité pour gérer les recommandations

Outre le mode silencieux, Instagram reçoit également plusieurs amélioration de la gestion des recommandations avec cette mise à jour. A partir de maintenant, vous pouvez masquer divers contenus en même temps depuis l’écran « Explorer », afin que le réseau social évite d’afficher des contenus similaires.

L’option de masquer les publications contenant des mots, des émoticônes ou des hashtags béton. Cette option est disponible dans la section « Confidentialité » des paramètres du réseau social.

Enfin, Instagram a annoncé améliorations des outils de surveillance parentale présent sur le réseau social. La principale nouveauté réside dans la possibilité offerte aux parents de afficher les paramètres instagram de vos enfants adolescents, et l’envoi de notifications lorsqu’ils modifient l’un des paramètres du réseau social. D’autre part, les parents pourront également voir quelles personnes ont été bloquées par vos enfants.

