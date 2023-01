Une femme défend sa liaison en disant que leur amour est « réel »

Les affaires sont généralement un sujet délicat. Peu importe ce que vous faites, quelqu’un est lié à être blessé dans des situations comme celles-ci.

Cependant, une femme se bat contre les ennemis et défend sa liaison en disant que leur amour est « réel ».

Chelsea gère un TikTok et plusieurs autres comptes de médias sociaux intitulés « @theoandthewife » – ou The Other Woman & The Wife, comme elle titre sa page Facebook.

Ses médias sociaux sont en grande partie dédiés à remettre en question la façon dont les téléspectateurs pensent des affaires.

Dans une introduction pour ses followers, Chelsea se qualifie d' »apologiste de l’affaire » et dit qu’elle a créé son compte pour « favoriser une conversation qui aide à humaniser les gens qui font des choses humaines comme tricher ».

« Je ne crois pas qu’il y ait de bonnes excuses ou raisons de tricher – autre que la raison » je voulais « », déclare Chelsea de manière controversée.

« ‘Je voulais’ est une sacrée raison suffisante pour faire à peu près n’importe quoi. »

Elle explique qu’elle a eu une liaison il y a plus de 10 ans et qu’elle a depuis épousé son partenaire avec qui elle partage maintenant trois enfants.

Cependant, les téléspectateurs de l’application sont divisés sur la façon dont ils perçoivent la relation de Chelsea, plus précisément sur la façon dont ils perçoivent le début de sa relation.

Le compte sous le nom d’utilisateur « @theowandthewife », qui est géré principalement par la femme, détaille leur histoire de liaison.

Selon la femme, les deux se sont rencontrés il y a dix ans au travail et est rapidement tombé amoureux – tout en étant tous les deux mariés.

Sous un autre TikTok dans lequel Chelsea la défend ainsi que les actions de son mari en disant que leur amour est « réel » quelle que soit la façon dont la relation a commencé, les utilisateurs ont critiqué sa position.

« Vous n’êtes pas capable d’aimer lorsque vous commettez activement ce niveau de trahison contre quelqu’un qui vous aime et vous fait confiance », a commenté un utilisateur.

« Comment vous les obtenez, c’est comment vous les perdez », a déclaré un autre utilisateur.

Les experts en relations partagent également les positions de ces utilisateurs critiques.

En 2021, Mitzi Bockmann, une coach de vie et d’amour certifiée basée à New York, a déclaré à YourTango que l’une des principales raisons de ne pas avoir de liaison est que votre partenaire n’est probablement pas votre âme sœur.

« Vous êtes sûr d’avoir enfin trouvé votre âme sœur et que vous avez tout à fait raison d’avoir cette liaison. Mais ce n’est, je le crains, qu’une illusion », a-t-elle écrit. Ce que vous ressentez en ce moment, c’est cette excitation initiale que tout le monde ressent au début de toute relation. »

« Avec les gens qui ont une liaison, cette transition ne se produit jamais parce qu’il n’y a pas de relation engagée, juste deux personnes qui se rencontrent clandestinement, ayant une relation en dehors du mariage. »

Et selon David et Cindy Taylor, les co-auteurs de « Affaircare : prendre soin de votre mariage après une affaire », moins de dix pour cent des conjoints infidèles « épousent réellement le partenaire de l’affaire ».

Selon les Taylor, environ soixante-quinze pour cent de ces mariages se terminent par un divorce.

Beaucoup ont souligné que les enfants peuvent également être blessés dans la situation – à laquelle Chelsea a également une réponse.

Certains ont même partagé leurs propres expériences d’enfants qui ont découvert l’infidélité de leurs parents.

« Je n’ai pas pu manger pendant un mois après avoir découvert la liaison de mes parents et je suis toujours aux prises avec le traumatisme trois ans plus tard – ne le faisons pas », a écrit un utilisateur.

Mais selon Chelsea, ce n’est pas l’affaire qui blesse les enfants mais plutôt le comportement des adultes impliqués.

Elle soutient que les enfants étaient très probablement « blessés avant l’affaire ».

« Vous ne pensez pas que ces enfants souffraient avant le début d’une liaison? » demande Chelsea.

Chelsea soutient que les affaires sont nuancées et non en noir et blanc.

Nous pouvons probablement tous convenir que les affaires existent dans une zone grise morale, mais le récit de Chelsea donne la parole à un côté souvent non entendu dans la honte et la culpabilité qui entourent l’infidélité.

Dans un autre TikTok, Chelsea dit qu’elle ne se soucie pas de discuter si les affaires vont bien ou mal.

« Dans ma situation, c’était définitivement faux », reconnaît-elle mais précise que ce n’est pas le cas de tout le monde.

« J’ai été accueillie par trop de femmes qui sont coincées dans des situations très, très dangereuses pour dire que tricher est définitivement mal ou définitivement raison. »

Au lieu de cela, Chelsea dit qu’elle est beaucoup plus intéressée à découvrir pourquoi les affaires se produisent.

Et à sa décharge, certains téléspectateurs le sont clairement aussi. Plusieurs de ses vidéos ont des commentaires de personnes qui sont d’accord avec Chelsea ou, à tout le moins, qui sont ouvertes à entendre ses pensées.

« Les gens » trichent « est la preuve que nous devons changer le paradigme relationnel. Notre idée d’eux ne fonctionne pas maintenant », écrit un utilisateur.

« Je suis polyamoureux donc même si ce n’est pas éthique, je peux comprendre le désir/la capacité d’avoir des relations multiples », relate un autre internaute.

Et pour d’autres, l’idée que Chelsea puisse aider quelqu’un aux prises avec la culpabilité ou la honte de sa liaison justifie ses vidéos.

« Vous ne savez pas avec qui vous vous connectez lorsque vous partagez votre expérience – vous ne savez jamais qui vous pourriez aider », a déclaré un autre commentateur.

Victoria Soliz est rédactrice chez YourTango qui couvre les actualités et le contenu de divertissement. Son travail explore les tendances de la culture pop, le cinéma et la télévision, et l’actualité des célébrités