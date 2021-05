Israël et le Hamas annoncent enfin un cessez-le-feu

On ne sait pas combien de temps l’accord durera, mais Israël et le Hamas ont convenu d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza à partir de 2 heures du matin vendredi (20 heures jeudi, heure de Brasilia), a déclaré un officier du Hamas et le bureau du Premier ministre Binyamin Netanyahu.

Selon le gouvernement israélien, la trêve est bilatérale et sans conditions préalables. Un représentant du Hamas a déclaré que la trêve serait simultanée et proviendrait des deux côtés. Les Palestiniens ont toutefois clairement indiqué qu’ils n’abandonnaient pas Jérusalem.

Le bureau de Netanyahu a approuvé la trêve après une forte pression des États-Unis pour arrêter l’offensive. Mercredi, lors d’un appel téléphonique au Premier ministre, le président américain Joe Biden a appelé à une réduction des hostilités. Les dirigeants israéliens se sont réunis jeudi 20 pour discuter de l’offensive contre le territoire palestinien.

Les négociations ont progressé avec la médiation égyptienne. Des sources de sécurité égyptiennes ont déclaré, sous couvert d’anonymat, que les deux parties étaient d’accord en principe sur le cessez-le-feu, mais les détails devaient encore être résolus.

Malgré les signes croissants que les parties étaient proches d’un cessez-le-feu qui mettrait fin à 11 jours de violents combats, Israël a déclenché jeudi une nouvelle vague de frappes aériennes dans la bande de Gaza et le Hamas a lancé davantage de roquettes contre le territoire israélien.