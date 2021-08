La pluie de météores des Perséides culminera du 11 au 12 août : voici comment vous pouvez assister à ce spectacle spectaculaire dans le ciel nocturne

in

03 août 2021 08:43:42 IST

Le mois d’août regorge d’événements célestes passionnants et gardera les observateurs du ciel collés à leurs télescopes. Ce mois-ci verra une pluie de météores, une lune bleue et un spectacle de Jupiter et Saturne.

Censées culminer à la mi-août, les caméras de suivi des météores de la NASA ont déjà commencé à repérer les premiers météores de la pluie de météores des Perséides depuis le 26 juillet.

Les passionnés de l’espace pourront les apercevoir de la nuit du 11 août au 12 août. Ceux qui vivent dans l’hémisphère nord pourront repérer plus de 40 Perséides par heure. Ceux de l’hémisphère sud verront moins de Perséides. Les Perséides apparaîtront sous forme de petites et rapides traînées de lumière.

Comment se produisent les pluies de météores

La NASA déclare que lorsque la trajectoire d’une comète la rapproche du Soleil, une partie de sa surface glacée « s’évapore », libérant beaucoup de débris, d’eau et de gaz dans l’espace. La Terre entre en contact avec ces débris chaque année alors qu’elle achève sa révolution autour du Soleil.

Ces météorites ou roches spatiales, qui sont beaucoup plus petites que les astéroïdes, frappent l’atmosphère terrestre et se désintègrent en un phénomène ardent communément appelé étoile filante.

Lorsque de nombreux météorites tombent vers la Terre en même temps, cela s’appelle une pluie de météores.

Comment observer les météores des Perséides

Idéalement, les Perséides sont mieux vues dans l’hémisphère nord pendant les heures juste avant l’aube. Mais parfois, les gens peuvent les attraper dès 22 heures. La NASA suggère également de rester éveillé tard ou de se réveiller avant l’aube les nuits du 11 au 13 août.

Les météores seront moins visibles dans les limites de la ville, en raison d’une pollution lumineuse artificielle plus élevée. Ainsi, un endroit sûr à la périphérie, où il n’y a pas beaucoup de pollution et peu ou pas de bâtiments pour masquer la vue, est idéal.

Aucun télescope ou jumelle n’est nécessaire pour observer une pluie de météores. Allongez-vous simplement sur le dos pendant une trentaine de minutes pour laisser vos yeux s’adapter à l’obscurité, et profitez du feu d’artifice !

Si vous ne pouvez pas regarder la pluie de météores dans la vraie vie, vous pouvez la voir en ligne car plusieurs sites Web diffuseront cette spectaculaire pluie en direct. YouTube de la NASA est l’un de ces endroits pour regarder en direct la pluie de météores des Perséides.

Pourquoi les Perséides sont si clairement visibles

Les Perséides se produisent la nuit pendant le pic de l’été, lorsque le ciel dégagé permet une meilleure visualisation. Ils sont également l’une des « averses les plus abondantes » (avec 50 à 100 météores observés par heure), ce qui augmente les chances que les observateurs du ciel puissent les repérer pendant une nuit d’observation des météores.

Une autre raison pour laquelle les Perséides sont plus brillantes que les autres météores sont leurs boules de feu – des météores exceptionnellement brillants qui sont suffisamment spectaculaires pour être vus sur une zone extrêmement large. Ces météores proviennent de « matière cométaire » et sont essentiellement d’énormes explosions qui émettent de la lumière et de la couleur.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂