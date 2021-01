« Il n’y a que deux mères »: 5 questions auxquelles la saison 2 doit répondre

Bien que Netflix n’ait pas encore confirmé la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux», La fin du premier volet de la série mexicaine Netflix semble assez longue pour que les fans de l’histoire spéculent sur ce qui pourrait arriver à ses protagonistes et les questions que le nouveau lot d’épisodes devrait aborder.

Fiction avec Palette Ludwika et Paulina Goto suit deux femmes qui, après avoir découvert l’échange de leurs filles dans un hôpital, décident de fonder une famille particulière. Les choses se compliquent lorsque Tere, la mère de Mariana, découvre que l’homme qu’elle a rencontré sur une application de rencontres est Juan Carlos, le mari d’Ana.

De plus, Pablo, le père de Regina, menace de poursuivre Mariana; Ana prend une semaine pour réfléchir à une promotion qui changerait sa vie; Ana s’implique avec quelqu’un du passé puis quitte son emploi. Alors que se passera-t-il dans la deuxième saison de « Mère il n’y en a que deux« ? Telles sont les questions auxquelles le nouvel opus doit répondre.

1. QUEL A ÉTÉ LE RÉSULTAT DE L’EXAMEN MÉDICAL D’ANA?

Après avoir découvert qu’elle avait une boule au sein et qu’elle avait besoin d’une biopsie pour exclure un cancer du sein, Ana partage ses craintes avec Mariana, qui l’accompagne pour l’examen médical.

Mais quand elle reçoit les résultats, elle est complètement seule parce qu’elle a jeté Juan Carlos hors de la maison après avoir découvert qu’il l’avait trompée avec Tere, et aussi Mariana pour ne pas lui avoir parlé de la liaison de sa mère avec son mari. Alors Ana est-elle en sécurité ou devrait-elle commencer un traitement contre le cancer?

Ana devra-t-elle subir un traitement contre le cancer? (Photo: Netflix)

2. ANA SE SÉPARERA-T-ELLE DE JUAN CARLOS?

Après avoir avoué avoir trompé son mari avec un ex-petit ami, Ana tente de sauver son mariage et Juan Carlos accepte de réessayer, mais lorsqu’il parle de sa liaison, le couple se distancie à nouveau.

Lors du baptême de ses filles, Ana découvre que l’amant de son mari est Tere. La nouvelle l’amène à se saouler, à monter sur scène et à dénoncer l’infidélité de son Juan Carlos, qu’elle jette hors de la maison. Sera-t-elle capable de lui pardonner ou vont-ils divorcer?

Ana pardonnera-t-elle à son mari? Juan Carlos va-t-il chercher Tere une fois de plus? (Photo: Netflix)

3. QUE SE PASSE-T-IL À ANA ET MARIANA?

Ana accompagne Mariana à une fête, où elle se saoule, l’embrasse et se retrouve à l’hôpital suite à un coup à la tête. Mais il n’en parle pas car apparemment le personnage de Ludwika Paleta ne se souvient pas de ce qui s’est passé.

Mais à la fin de « Mère il n’y en a que deux»Mariana avoue à Ana qu’elle est amoureuse d’elle et l’embrasse, mais l’exécutif est en colère parce qu’elle ne lui a pas parlé de la liaison de Tere avec Juan Carlos, alors elle la jette hors de chez elle. Vont-ils se réconcilier? Vont-ils parler de leurs sentiments?

Ana et Mariana parleront-elles de leurs séances? (Photo: Netflix)

4. MARIANA RESTERA-T-ELLE À LA MAISON DE PABLO?

Luego de salir de casa de Ana, Mariana fue a buscar al padre de su hija, Pablo, pero cuando llegó a su nuevo departamento lo encontró con Cynthia, la asistente de Ana. A pesar de esa escena ¿se quedará en esa casa o buscará à sa mère?

Pablo et Cynthia commenceront-ils une relation sérieuse? (Photo: Netflix)

5. MARIANA SERA-T-ELLE RECONCILLÉE AVEC SA MÈRE?

Malgré l’amour qui existe entre mère et fille, Mariana et Tere ont toujours eu des problèmes dus aux décisions irresponsables de cette dernière. Cacher les problèmes financiers et soutenir le père de Regina était secondaire par rapport à s’impliquer avec le mari d’Ana. Leurs différences peuvent-elles fonctionner pour elle?