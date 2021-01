Des éclairs ‘Elfes’ et ‘Blue Jet’ dans la stratosphère terrestre repérés depuis l’espace

Les observations récemment publiées depuis l’espace montrent aux chercheurs davantage sur la nature des orages de foudre sur Terre, y compris des phénomènes au nom fantaisiste tels que les «jets bleus» et les «elfes».

L’observatoire de surveillance des interactions atmosphère-espace (ASIM) de la Station spatiale internationale a capturé un seul «jet» bleu (éclair qui tire vers le haut) d’une cellule orageuse, ainsi que quatre «elfes», ou émissions optiques et ultraviolettes du fond de l’ionosphère, selon un article de Nature publié mercredi 20 janvier.

ASIM, un instrument européen, peut observer la foudre depuis l’espace. Son perchoir unique permet aux chercheurs de chasser les phénomènes de foudre insaisissables qui restent mal compris après des décennies de recherche, principalement à partir d’observations au sol.

L’astronaute de l’Agence spatiale européenne Andreas Mogensen a pris cette photo d’un orage depuis la Station spatiale internationale en 2015. (Crédit d’image: NASA)

Comprendre les origines de la foudre pourrait également donner un aperçu de la façon dont les gaz à effet de serre sont concentrés dans l’atmosphère terrestre, a déclaré l’Agence spatiale européenne (ESA) dans un communiqué.

« Ces sons bizarres [phenomena] sont très difficiles à observer depuis la surface de la Terre « , a déclaré l’ESA dans le communiqué, à propos des différentes formes de la foudre. » Regard sur la météo terrestre depuis la Station spatiale internationale 400 km [250 miles] ci-dessus « , a ajouté l’agence, » la perspective améliorée de l’ASIM apporte un nouvel éclairage sur les phénomènes météorologiques et leurs caractéristiques. «

ASIM comprend un ensemble d’instruments tels que des photomètres (qui mesurent l’intensité lumineuse), des caméras optiques et un détecteur de rayons X et gamma. ASIM a été livré et installé sur la station spatiale en 2018 pour rechercher des décharges électriques lors des tempêtes terrestres.

Le moniteur des interactions atmosphère-espace (ASIM) est représenté à l’extérieur du module de laboratoire européen Columbus sur la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA)

Ce dernier épisode de recherche a généré un article de couverture dans Nature avec l’article scientifique, mais il ne représente qu’une partie de la production scientifique de l’ASIM. En 2019, un article scientifique basé sur les résultats de l’ASIM a exploré les flashs de rayons gamma (TGF) terrestres qui se produisent lorsque le champ électrique puissant associé aux orages stimule les particules dans l’atmosphère; ces particules émettent alors un rayonnement. L’étude de 2019 a également été la première à suggérer que la foudre déclenche les TGF et les elfes.

Des articles plus récemment publiés à partir de 2020 incluent la comparaison des observations du même éclair de foudre en Colombie depuis l’espace et le sol, et un résumé de trois ans de la recherche ASIM décrivant les applications dans les prévisions météorologiques et la sécurité publique, entre autres données.

Une liste complète des articles basés sur les données de l’instrument est disponible au ASIM Science Data Center.

