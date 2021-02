Blizzard annonce le retour des points de bravoure pour World Of Warcraft: Shadowlands

Depuis sa sortie, les joueurs de World of Warcraft: Shadowlands ont estimé que le butin était extrêmement rare tout au long du jeu. C’est vrai pour Mythic + et Castle Nathria, mais Mythic + a l’impression de frapper le plus fort.

Étant infiniment reproductibles, les joueurs peuvent théoriquement obtenir beaucoup plus de butin de Mythics que du raid, où les boss ne peuvent être pillés qu’une fois par semaine par difficulté. Cependant, cela ne semble pas s’être traduit par beaucoup plus de butin.

Si un groupe ne parvient pas à chronométrer une clé, un seul objet tombera à la fin du donjon pour un joueur au hasard. Cela n’inclut pas les gouttes d’anima, les gouttes de conduit ou les gouttes légendaires.

Réussir la clé doublera le butin, mais deux gouttes pour cinq personnes sont toujours une chance de chute douloureusement faible. Le plus malchanceux des personnages exécutera un grand nombre de clés sans butin à montrer.

Blizzard est revenu avec un moyen, espérons-le, de résoudre ce problème, en s’appuyant sur quelque chose que les fans suggèrent depuis un certain temps. À partir du patch 9.0.5, Valor sera de retour.

Les joueurs de longue date peuvent se souvenir de la valeur comme monnaie utilisée pour acheter du matériel de fin de partie. Sorti il ​​y a quelques années, Valor sert de moyen de garantir le butin en rendant les objets achetables auprès d’un vendeur Valor plutôt que d’attendre des gouttes.

Il y a cependant quelques mises en garde concernant le nouveau système Valor. Pour commencer, le seul moyen d’obtenir de la vaillance sera de gérer des donjons Mythic + et des appels quotidiens à partir de l’alliance d’un joueur. Les joueurs n’obtiendront pas la valeur des quotidiens, des quêtes mondiales, des Torghast ou des raids.

Les points de bravoure seront plafonnés chaque semaine à un montant qui n’a pas encore été libéré. Le prix d’achat / de mise à niveau d’un article auprès d’un fournisseur avec des points Valor n’a pas encore été publié, on ne sait donc pas combien de temps l’utilisation des points Valor prendra.

Les objets obtenus avant la version 9.0.5 – tout ce que les joueurs ont obtenu jusqu’à présent et jusqu’à la sortie – ne pourront pas être mis à niveau en utilisant les points Valor. Pour améliorer une pièce, les joueurs auront besoin de quelque chose après la mise en ligne du patch.

Les joueurs auront un équipement de niveau 200 déverrouillé lorsqu’ils auront terminé tous les donjons en difficulté mythique, le plafond augmentant à 207 en complétant tous les donjons à +5 ou plus. Gagner Keystone Conqueror pour avoir tout terminé sur +10 augmentera le plafond à 213.

Si quelqu’un veut commencer à passer au niveau 220 – à égalité avec Heroic Denathrius – il devra d’abord gagner Keystone Master. Cela se fait en chronométrant chaque donjon sur une difficulté +15, la difficulté la plus élevée disponible en ce qui concerne les baisses de l’échelle de butin, bien que les joueurs puissent pousser plus haut s’ils le souhaitent.