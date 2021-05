« Luis Miguel la série »: qui est Miguel, l’ami qui a sauvé le «Soleil» de la faillite, dans la vraie vie

« Luis Miguel, la série« Avec Diego Boneta, a été renouvelé par Netflix pour une deuxième saison. Dans cette même déclaration, il a été indiqué que la plateforme de streaming sera en charge de la distribution mondiale des nouveaux épisodes, c’est-à-dire que Telemundo ne diffusera plus la fiction aux États-Unis.

«Nous sommes ravis de revenir pour la deuxième saison avec MGM et Netflix, et nous avons hâte de plonger dans la vie extraordinaire de Luis Miguel et son ascension spectaculaire vers la célébrité ». commenté Carla gonzalez vargas, président de Productions Big Cat. Peu de temps après avoir confirmé la deuxième tranche de « Luis Miguel, la série».

Dans ce deuxième volet, la vie de Luis Miguel ainsi que la réunion du ‘Soleil du Mexique’ avec ta fille Michelle Salas, qu’il n’a pas reconnu pendant de nombreuses années et discutera également de la santé du chanteur, qui en 2018 assuré dans une interview qu’il a souffert acouphène, qui sont des bourdonnements causés par l’exposition à des sons forts, et comment cela a affecté votre carrière.

Parallèlement à ces sujets, la présence de Miguel, l’ami inconditionnel de Luis Miguel qui fait à nouveau une apparition dans la série. La présence de Miguel a été dans la plus grande partie de la vie et de la carrière du ‘Soleil du Mexique’, dans la première saison, il avait très peu de présence, ce qui changera cette saison. Nous détaillons de qui il s’agit Miguel, le meilleur ami de Luis Miguel.

QUI EST MIGUEL, L’AMI QUI A SAUVÉ LE SOL DE MÉXICO DE LA FAILLITE?

Le dimanche 18 avril 2021, la deuxième saison de «Luis Miguel, la série» a été créée sur Netflix (Photo: Facebook)

Le nom complet du meilleur ami de Luis Miguel c’est Miguel Aleman Magnani et il est le petit-fils de l’ancien président Miguel Aleman Valdes. Miguel Oui Luis Miguel ils se sont rencontrés dans les années 1980 et depuis lors, leur amitié est restée intacte où les deux continuent à avoir beaucoup d’estime l’un pour l’autre.

Après plusieurs années d’amitié, ce n’était que dans l’année 2015 dans lequel Luis Miguel a commencé à traverser une période de difficultés économiques, étant déjà pour l’année 2017 lorsque cette situation s’est considérablement aggravée et pourquoi Luis Miguel a dû faire face à plusieurs demandes parmi lesquelles une avec un poids considérable était celle de Entreprise en direct que je vous poursuive pour rupture de contrat.

Après presque trois ans à compter de la fin de la première saison de « Luis Miguel, la série », Netflix a finalement sorti le deuxième opus. (Photo: Hola Mexique)

Cette réclamation a été fondée et a procédé à l’annulation de Visiter qui a fait Luis Miguel auquel il correspondait à voir avec Alejandro Fernandez auquel ils avaient appelé « Tour de la passion ». Face à cette situation grave et au fond qu’il avait touchée Luis Miguel, son meilleur ami Miguel Il est venu vers lui pour l’aider à sortir d’une telle situation.

C’était sa propre idée Miguel Aleman la création d’une fiducie qui a été menée avec plusieurs entrepreneurs pour « Sauvez le soleil de la faillite ». Le but de cette confiance était de permettre Luis Miguel payer ses dettes dans la mesure du possible et ne pas l’affecter aussi strictement puisque l’artiste traversait une très mauvaise période.

Diego Boneta, jouant Luis Miguel dans une scène du chapitre 5 de la série. Photo: Netflix

Juan Manuel Navarro dans une interview avec MILLÉNAIRE, exprimé: « Toucher le fond. Il a eu de nombreux problèmes financiers et de nombreuses poursuites judiciaires. Il n’allait pas bien financièrement, heureusement il avait le soutien de son grand ami, de nombreuses années, Miguel Alemán Magnani.«

Main dans la main avec cette idée de sauver le Soleil de la situation économique était Miguel qui a réussi à convaincre Luis Miguel qu’il a accepté de faire la série sur sa vie, qui jusqu’à aujourd’hui a réussi à devenir un succès incontestable à travers le monde. Miguel il a même accepté de faire une apparition dans le premier épisode de la série.