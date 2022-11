« Buts contre »: qui a tué le footballeur Andrés Escobar et pourquoi

Le mercredi 2 novembre, il arrive à Netflix un nouveau Mini-série colombienne. Il s’agit de « Goals Against », la production qui raconte la relation compliquée de plusieurs joueurs de l’équipe de football du pays sud-américain avec le trafic de drogue et qui a abouti au meurtre d’un défenseur bien-aimé, le souvenir Andrés Escobar.

Considéré comme « Le chevalier du football »cet athlète a participé au Coupe du monde de football 1994 qui s’est tenue en États Unis. Cependant, il a vécu avec ses coéquipiers une élimination amère dans la compétition après la 22 juin L’équipe de La Colombie Il a affronté l’équipe locale.

Dans ce jeu, le côté John Harkes envoyé un centre et malheureusement Andrés Escobar il a fini par pousser le ballon dans son propre but. De cette manière, les « caféiculteurs » ont été éliminés après avoir été vaincus en fin de partie.

But contre son camp d’Andrés Escobar lors de la Coupe du monde 1994 (Photo : ROMEO GACAD / AFP)

Comme le rapporte Infobae, cette situation a été vécue négativement par une grande partie de la population, car elle était victime de violence liée à la drogue et il cherchait un moment de distraction dans le sport.

Cependant, les événements malheureux sont devenus incontrôlables lorsqu’une tragédie a mis fin à la vie de l’un des sélectionnés. Dans les lignes suivantes, découvrez qui a tué Andres Escobar et pourquoi. Ceci, concernant la première du Série Netflix « Goals Against ».

COMMENT ANDRES ESCOBAR EST-IL MORT ?

Après sa participation au tournoi international, Andrés Escobar retourné dans son pays natal pour affronter les conséquences de son infâme but contre son camp. R) Oui, le 2 juillet 1994dix jours après son retour, il décide d’aller à la discothèque « L’Indien » avec son ami Juan Jairo Galeano et votre partenaire Paméla Cascardo.

Pendant que j’étais dans les locaux, situés sur la route Les palmiers de Medellin, l’athlète aurait été agressé verbalement par les frères Pedro David Gallón Henao et Juan Santiago Gallón Henaoqui étaient liés au paramilitarisme et au trafic de drogue colombien.

Selon des témoins, escobar Il a demandé le respect et a mené une argumentation contre ces hommes. Puis, alors qu’il se trouvait dans son véhicule, il a été approché par Humberto Muñozle chauffeur des frères, qui lui a tiré dessus 6 fois selon le récit du journaliste Félix de Bedout.

Après avoir été envoyé à l’hôpital en urgence, le footballeur est décédé quelques minutes après l’incident. Comme le mentionnent les rapports de l’époque, il aurait eu des blessures par balle en le poumon, l’estomac, le cou et l’avant-bras gauche.

QUI A TUÉ ANDRES ESCOBAR ?

Humberto Muñoz Il était l’homme accusé du meurtre du footballeur Andrés Escobar. Il était ouvrier pour les frères gallon et a été arrêté moins de 24 heures après avoir commis l’homicide.

Le sujet a été condamné à 43 ans de prison. Cependant, sa peine a été réduite à 23 ans et, plus tard, en profitant d’un autre avantage extra-prisonnier, il a pu sortir de prison. après seulement 12 ans de punition. C’est pourquoi il a été libéré dans l’année 2005.

À propos de Pedro David Gallón Henao et Juan Santiago Gallón HenaoTous deux ont été condamnés à 15 mois d’emprisonnement. Cependant, après avoir payé une importante caution, ils ont été emprisonnés. seulement pendant trois mois.

POURQUOI ANDRÉS ESCOBAR A-T-IL ÉTÉ TUÉ ?

Plusieurs enquêtes ultérieures ont lié cet homicide à mafias dédiées aux paris sportifs, bien que le lien n’ait pas pu être vérifié judiciairement.

Selon cette version, les personnes impliquées auraient investi une grosse somme d’argent dans un pari géré par les cartels de la drogue. En ce sens, le propre objectif de Andrés Escobar leur aurait fait perdre, il est donc probable qu’ils se soient vengés de la vie de l’athlète.

La réaction du peuple colombien au meurtre d’Andrés Escobar (Photo : OMAR TORRES / AFP)

PLUS D’INFORMATIONS SUR ANDRES ESCOBAR

LES DÉBUTS DE LA CARRIÈRE D’ANDRÉS ESCOBAR

Escobar a été défenseur tout au long de sa carrière. Il a fait ses débuts avec le maillot de pourpier le 31 août 1986 contre Unión Magdalena en tant que visiteur, à l’âge de 19 ans, entrant à la minute 87 par John Jairo Tréllez ; son premier match en tant que partant était contre Cúcuta Deportivo le 22 mars 1987 avec un résultat 2-0. C’était une bonne tête. Son numéro était le numéro 2, et il était connu sous les surnoms « le gentleman du football » et « l’immortel numéro 2 ».

Dans sa carrière, il a joué pour le club colombien Atlético Nacional et l’équipe suisse Young Boys seulement dans la première moitié de 1990 où il a joué 8 matchs sans marquer de buts. Il a contribué à l’équipe colombienne remportant la Copa Libertadores en 1989, avec cette équipe, il a remporté les championnats colombiens de football en 1991 et 1994, ainsi que les deuxièmes places en 1988, 1990 et 1992. Il était un grand leader et avec son leadership, il a aidé le développement personnel et des joueurs professionnels tels que Faustino Asprilla et Víctor Hugo Aristizábal.

COMMENT REGARDER LA SÉRIE « BUTS CONTRE » ?

La série colombienne sera disponible à partir de Le 2 novembre à partir de 2022 via la plateforme Netflix, donc tout ce dont vous avez besoin pour le regarder est d’avoir un abonnement actif au service de streaming. Accès depuis ce lien.

Ensuite, regardez la bande-annonce de la production « Goals Against ».

FICHE TECHNIQUE DES « BUTS CONTRE »

Titre original : Goals Against

Année : 2022

Pays Colombie

Réalisé par : Carlos Moreno, Oscar Ruiz Navia, Claudia Zie

Scénario : Pablo González, Camilo Salazar Prince, Jacques Toulemonde, Carlos Moreno, Alonso Torres, Juan Sebastián Granados

Musique : Felipe Linares

Photographie: Juan Carlos Gil

Avec : Juan Pablo Urrego, Laura Archbold, Carlos Mariño, John Alex Castillo, Mauricio Pizarro, Brayan Arboleda, Patricia Tamayo, Pepe Cámara, Héctor Mejía, María Gaviria, Laura Osma, Gianina Arana, Álvaro García, Geovanni Marin Cardona, Rodrigo Celis, Julio Pachon

Producteur : Dynamo Productions

Distributeur : Netflix

L’affiche de la série « Goals Against » (Photo : Netflix)

