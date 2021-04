Xiaomi lance un nouveau déshumidificateur avec écran OLED

Ce panneau, en plus du système de lumière ultraviolette, sont quelques-unes de ses nouveautés les plus remarquables.

Temps fort, ainsi Xiaomi a terminé le mois de mars avec la réalisation d’un méga-événement dans lequel présenté des dizaines d’appareils de différentes catégories. Nous avons pu rencontrer les nouveaux Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra, le très attendu Mi MIX Fold, deux ordinateurs portables renouvelés et même l’implication du constructeur chinois dans le développement de voitures électriques.

Parmi tant de présentations, le lancement du nouvel humidificateur Xiaomi n’est pas passé inaperçu chez nous, avec une nouveauté aussi importante que le intégration d’un écran OLED. Son nom est Humidificateur Mijia Pure Smart Pro, et vient améliorer le rapport qualité-prix du modèle précédent. Vu ses caractéristiques, on peut déjà vous dire qu’il y parvient, une réalisation déjà courante dans l’entreprise.

Écran OLED comme principale nouveauté de l’humidificateur Xiaomi

La famille d’humidificateurs Xiaomi s’agrandit avec le Xiaomi Mijia Pure Smart Humidifier Pro, un modèle avancé qui apporte des nouvelles très intéressantes par rapport à la version précédente. Tout d’abord, comme on le voit dans l’image précédente, il intègre un écran OLED en plus affiche la température ambiante dans lequel il se trouve.

Non seulement le panneau sert à cela, mais il montre également la quantité d’eau dans le réservoir et les degrés des mêmes données très utiles pour l’utilisateur. De plus, il lui permet également de connaître l’état de fonctionnement actuel de l’appareil.

Si on le compare avec l’ancien humidificateur intelligent Xiaomi Mijia, on voit que ce nouveau modèle s’améliore également en passant d’un dépôt de 4 à Capacité de 5 litresAinsi, vous pouvez humidifier l’environnement dans lequel vous vous trouvez plus longtemps.

Une autre nouveauté est que le modèle Pro a un taux d’humidification de 600 ml / h, alors que la version précédente avait une vitesse de 300 ml / h. Plus précisément, ce nouveau produit Xiaomi peut augmenter l’humidité d’une pièce en seulement 10 minutes, simulant l’évaporation naturelle de l’eau.

En utilisant trois technologies antibactériennes, cet appareil parvient à atteindre taux de stérilisation et antibactérien de 99%. Premièrement, il utilise un système de lumière ultraviolette pour stériliser les bactéries dans l’eau, ainsi qu’un filtre antibactérien pour filtrer la poussière et absorber les impuretés. Enfin, l’humidificateur intègre un système de séchage à l’air qui réduit la présence de moisissures et de bactéries dans le filtre.

Pour le moment, le Xiaomi Mijia Pure Smart Humidifier Pro ne sera mis en vente en Chine que pour 899 yuans, environ 117 euros à changer. On ne sait pas si cet humidificateur avancé de la société chinoise atteindra d’autres marchés, même si nous espérons que ce sera le cas afin de profiter de toutes ses nouveautés.

