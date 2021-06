Kaley Cuoco a embarrassé Elizabeth Olsen lors d’une réunion virtuelle

Elizabeth Olsen Oui Kaley Cuoco, deux des actrices les plus remarquables d’aujourd’hui, ont été convoquées par Variety pour maintenir une rencontre virtuelle pour discuter de leurs carrières respectives. La réunion a laissé de nombreuses phrases en suspens, mais il y avait un détail en particulier qui se démarque des autres et cela a dérangé le protagoniste de Wanda maximoff. Vue!

La conversation à distance a duré 31 minutes et les deux artistes ont loué le travail de leur collègue. Olsen a été reconnu comme un spectateur de L’hôtesse de l’air, tandis que Cuoco a fait de même avec WandaVision. Célébrités ils ont montré une grande chimie entre euxmais tout a commencé assez étrange par une observation de Kaley.







« Tout d’abord, tu es dans une salle de bain. Je pense que nous devons informer tout le monde., a indiqué l’ancien La théorie du Big Bang de signaler le lieu insolite que son interlocuteur avait choisi. « Je suis dans une salle de bain. Je suis au Royaume-Uni depuis sept mois, je suis revenu il y a deux jours, et mon voisin fait beaucoup de travaux dans son jardin. Je l’entends encore et je suis dans le salle de bain la plus éloignée. », a expliqué Lizzie et a révélé qu’elle était en Europe sur le tournage de Docteur étrange 2.

Après le moment gênant, Cuoco a indiqué qu’elle avait regardé WandaVision avec son mari et a demandé une deuxième saison. « Non, non. C’est définitivement une série limitée. Je veux dire, avec Marvel, on ne peut jamais dire non. », a déclaré l’interprète de The Scarlet Witch à propos de la seule saison que la série Disney+ avait.

De son côté, l’interprète de Cassandra a évoqué son nouveau rôle de productrice et a déclaré qu’en filmant The Flight Attendant elle doutait du projet : « Je rentrais à la maison certains soirs, pourquoi je fais ça? C’est la plus grosse erreur de ma vie. Puis le lendemain, nous faisions une scène et je me disais, mon Dieu, c’est tellement bon. ».

Olsen était également productrice lorsqu’en 2018, elle a affronté Désolé pour votre perte et a avoué qu’elle « il a fallu beaucoup de temps pour trouver » sa voix dans cette gamme. Interrogée par son collègue si elle aimerait être réalisatrice, elle a répondu : « Je pensais que je pouvais le faire, mais je dois être tellement obsédé par quelque chose pour le faire. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça maintenant. ».

Cuoco a accepté et a dit qu’il devrait avoir « être la meilleure équipe du monde » pour vous d’envisager de diriger. « J’aime contrôler les choses en tant que producteur. J’aime superviser et j’aime juger. », a-t-il conclu.