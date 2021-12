Il joue à nouveau avec les extraterrestres: Dennis Villeneuve a un nouveau film en route

Après des critiques partagées autour Dune, notamment par la décision de diviser l’histoire en deux parties sans avertissement dans la campagne promotionnelle, Denis Villeneuve se prépare pour un nouveau projet. Il a été confirmé que le réalisateur dirigera les ficelles d’un nouveau film de science-fiction. Comme tu l’as déjà fait avec Arrivée, un film nominé aux Oscars 2016, la vie sur d’autres planètes sera la clé de voûte de l’intrigue.

Villeneuve Direct à Rendez-vous avec rama, le roman de Arthur C. Clarke qui a été traduit sur le marché hispanophone par Rendez-vous avec Rama. Selon les spécialistes, cette œuvre est l’une des plus importantes dans la carrière de l’écrivain des œuvres qui lui ont servi d’inspiration pour qu’à la fin des années 60, Stanley Kubrick ferait 2001, une odyssée spatiale, dans laquelle Clarke il a également travaillé comme scénariste.

Rendez-vous avec Rama raconte l’histoire d’un grand vaisseau spatial extraterrestre qui entre dans le système solaire et est intercepté par un groupe de scientifiques qui tenteront de percer ses mystères. Les événements ont lieu en 2130 et les événements, comme cela s’est produit avec l’Arrivée, sont liés du point de vue des humains. Parmi les producteurs seront Morgan FREEMAN, qui était déjà dans le projet avant l’arrivée de Villeneuve.

Alcon il produira aussi l’adaptation, et les chefs d’entreprise, Broderick Johnson Oui Andrew Kosove a publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré: «C’est l’une des œuvres de fiction les plus intelligentes du genre. Il présente autant de questions que de réponses et est une œuvre de notre temps. Il est parfait pour les sensibilités vives de notre ami et collaborateur Denis, et surtout pour son amour et sa passion pour la science-fiction ». Alcon était également en charge du financement Les prisonniers, le film de Villeneuve qui a dirigé Paul Dano, Hugh Jackman Oui Jake Gyllenhaal.

Qu’adviendra-t-il des dunes

Ceux qui craignent pour l’avenir de la deuxième partie de Dune ils doivent rester calmes. Quelques semaines après la première du film, Photos de Warner Bros. a confirmé que la deuxième partie a reçu son feu vert et qu’elle sortira en juin 2023. En ce sens, une grande partie du processus de pré-production a déjà été réalisée et on pense qu’ils commenceraient à le tourner en 2022, alors Rendez-vous avec Rama cela ne les gênerait pas. A noter que, même s’il n’a pas connu un franc succès, le box-office privilégie la suite, avec près de 400 millions de dollars récoltés dans le monde.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂