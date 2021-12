Brokeback Mountain a presque joué Josh Hartnett et Joaquin Phoenix

Le film à succès montagne de Brokeback sert à donner à Heath Ledger et à Jake Gyllenhaal deux de leurs rôles les plus mémorables, et on ne peut s’empêcher de se demander si cela se serait passé si les choix de casting d’origine étaient restés à bord. Réfléchissant au quasi-casting dans une nouvelle interview, Josh Hartnett dit qu’il était attaché à jouer le rôle de l’un des deux protagonistes à un moment donné aux côtés de Joaquin Phoenix. Comme l’explique Hartnett, il a dû se retirer en raison d’un conflit d’horaire, et il regrette maintenant d’avoir raté sa chance d’embrasser le lauréat d’un Oscar. Joker Star.

« Malheureusement, j’allais faire Montagne de Brokeback. Et j’avais un contrat avec Dahlia noir que je devais filmer, j’ai donc dû abandonner. C’était un film complètement différent, c’était moi et Joaquin Phoenix. Mais ils ont continué à le faire avec Heath (Ledger) et Jake (Gyllenhaal). J’ai toujours voulu embrasser Joaquin, c’est donc mon plus grand regret. »

Hartnett ne révèle pas lequel des deux personnages principaux de montagne de Brokeback il avait été choisi comme tel, il n’est donc pas clair s’il jouerait Ennis Del Mar de Ledger ou Jack Twist de Gyllenhaal. Dans le film, Ledger et Gyllenhaal incarnent deux cow-boys qui tombent amoureux dans le Wyoming en 1963, se retrouvant à leur ancien endroit à Brokeback Mountain au fil des ans. Des tensions naissent avec l’un des deux désespéré d’être ouvert avec leur relation afin qu’ils puissent vivre le reste de leurs jours ensemble tandis que l’autre insiste pour garder l’affaire privée.

Écrit par Larry McMurtry et Diana Ossana, Brokeback Mountain est basé sur la nouvelle d’Annie Proulx et réalisé par Ang Lee. Il a été un grand succès lors de sa sortie en 2005, attirant les éloges universels de la critique et rapportant 178 millions de dollars de recettes contre un budget de 14 millions de dollars. montagne de Brokeback a également été une sensation de la saison des récompenses avec une nomination pour le meilleur film ainsi que des Oscars pour le meilleur réalisateur, le meilleur scénario adapté et le meilleur acteur de soutien pour Gyllenhaal; Ledger a été nominé pour le meilleur acteur.

Jake Gyllenhaal a déclaré plus tard dans une interview en 2019 avec Aujourd’hui cette montagne de Brokeback lui a ouvert beaucoup de portes avec sa carrière d’acteur. Il a décrit à quel point c’était époustouflant d’avoir 26 ans et aux Oscars en raison de sa performance dans le film, qui à ce stade, était devenu « beaucoup plus grand » que lui. Gyllenhaal a également évoqué les personnes qui ont plaisanté sur son rôle en citant ses lignes de montagne de Brokeback, ce qui lui a fait apprécier encore plus Heath Ledger, car le défunt acteur a toujours pris le film très au sérieux.





« C’est ce que j’aimais chez Heath, c’est qu’il ne plaisantait jamais. Quelqu’un voulait faire une blague sur l’histoire, et il a dit : ‘Non. Il s’agit d’amour' », se souvient Gyllenhaal.

celui de Josh Hartnett Le Dahlia noir n’a pas eu les mêmes niveaux de réussite que montagne de Brokeback, à court de critiques et au box-office, bien qu’il ait été nominé pour l’Oscar de la meilleure photographie. L’acteur a décroché des rôles mémorables peu de temps après dans des films comme Numéro porte-bonheur Slevin et 30 jours de nuit. Plus récemment, il est apparu dans des titres comme Vallée des Dieux, colère de l’homme, et J’ai osé, et apparaîtra ensuite dans Opération Fortune : Ruse de guerre. Vous pouvez lire l’interview complète avec Hartnet sur News.com.au.

