La bande-son de Barbie révèle une programmation étoilée et comprend une nouvelle chanson de Ryan Gosling

Si vous avez le Barbie film prévu pour votre liste de surveillance estivale et que vous étiez curieux de savoir à quoi s’attendre de la bande originale de ce film indéniablement excentrique, vous avez maintenant de la chance. Selon un rapport exclusif de The Rolling Stone qui a également été mentionné sur leur Instagram officiel, à l’aube de la nouvelle bande-annonce mondiale, la liste complète des artistes pour Barbie est maintenant sorti, mettant en vedette une gamme passionnante de chanteurs primés qui ajouteront certainement encore plus de pop vibrante au film.





Barbie se déroule comme une adaptation de comédie fantastique en direct incroyablement colorée des poupées de mode Barbie emblématiques qui font partie intégrante de la culture du jouet Mattel et américaine depuis leurs débuts en 1959. Le film, réalisé par Greta Gerwig, est inspiré par le 1994 non -livre de fiction Faire revivre Ophélie par Mary Piper. En plus d’être un hommage visuel saisissant à la ligne de jouets à la mode, l’intrigue du film tourne autour de Barbie elle-même, jouée par Margo Robbie, qui est soudainement expulsée de Barbieland pour être une poupée moins que parfaite. Accompagnée de Ken, incarné par Ryan Gosling blond décoloré et très bronzé, Barbie choisit plutôt de voyager dans le monde réel pour trouver son bonheur personnel. Outre Gosling et Robbie, qui est également co-producteur exécutif du film, d’autres stars incluent Kate McKinnon (Bombe), Issa Rae (Vengeance), Simu Liu (Simulant), Will Ferrel (errants), Michel Cera (Gloria Bell), ainsi qu’Helen Mirren et John Cena, qui ont récemment partagé la vedette dans X rapide.

Une bande-son adaptée au monde de Barbie

Une affiche promotionnelle très rose qui a depuis fait son apparition sur Instagram révèle la Barbie de Margo Robbie regardant ce qui est probablement la dernière édition de Barbie News, avec la liste complète des artistes qui ont contribué à la bande originale du film. Parmi eux figurent Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Dua Lipa, Fifty Fifty, Gayle, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Lizzo, Nicki Manaj, Pink Pantheress, Ryan Gosling, Tame Impala et The Kid. Laroi. Dua Lipa joue dans le film en tant que sirène Barbie, et elle a révélé lundi dernier que sa chanson « Dance The Night » devrait faire ses débuts jeudi. Il a également fait une petite apparition dans la nouvelle bande-annonce publiée juste aujourd’hui.

Pendant ce temps, la mélodie de Gosling n’a pas été précisée, mais il n’est certainement pas étranger aux mélodies sérieuses après son travail musical sur La La Terre (2016). Bien que tous ces noms constituent une liste de chansons très impressionnante accompagnant ce qui sera certainement un blockbuster estival, il y a apparemment encore plus d’artistes contribuant à l’album qui sera progressivement annoncé à l’approche de la première du film.

Barbie est prévu pour la première dans les cinémas du monde entier dans un ensemble rose vif le 21 juillet. Regardez la dernière bande-annonce du film ci-dessous, qui emmène les téléspectateurs encore plus loin dans le monde de Barbie habité par Barbie de Margot Robbie et Ken de Ryan Gosling.