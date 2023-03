Il faut faire quelque chose pour les enfants : Star Trek : Legacy Spin-Off teasé par Terry Matalas

Avec le succès de la troisième et dernière saison de Star Trek : Picard sur Paramount +, les Trekkies de longue date et les fans nouvellement convertis à la franchise Trek se demandent déjà quand on peut s’attendre à un spin-off de la série. Alors que les fans ont lancé des idées de retombées potentielles depuis la diffusion du premier épisode, l’idée qui a fait les plus grandes vagues à travers le quadrant Alpha jusqu’à présent est une série mettant en vedette « la prochaine génération de La prochaine génération« , intitulé Star Trek : Héritage.





Suivant LeVar Burton et Mica BurtonLes apparitions de Trekstoric (blâmer Stan Lee pour le fromage) en tant que duo père-fille dans l’univers, Geordi et Alandra La Forge, le duo père-fille réel est apparu sur La vue pour discuter de la série et de son potentiel de spin-off. Quand Whoopi Goldberg, un ancien picard et Star Trek : nouvelle génération elle-même, a demandé aux Burton s’ils seraient prêts à revenir pour un spin-off « Legacy », LeVar et Mica ont dit sans équivoque qu’ils le feraient.

LeVar a poursuivi: « Ce que les scénaristes ont fait, c’est qu’ils l’ont vraiment bien mis en place. Nous avons la prochaine génération de La prochaine génération… Cela a beaucoup de sens. »

Découvrez le clip ci-dessous, tel que tweeté par leur picard co-star Todd Stashwick, qui joue le capitaine Liam Shaw du USS Titan-A.

LeVar a poursuivi en soulignant que l’émission pourrait facilement présenter les deux sœurs de La Forge, Alandra et Sidney La Forge d’Ashlei Sharpe Chestnut (un pilote), ainsi que le fils de Picard et Beverly Crusher, Jack (Ed Speleers). Dans des interviews précédentes, Mica a même proposé des idées de présentation pour une prochaine série mettant en vedette les sœurs La Forge.

« Les sœurs aînées ne savent pas toujours ce qu’elles font. Vous avez besoin de l’intuition de la sœur cadette pour être en quelque sorte là et l’empêcher d’avoir des ennuis », a déclaré Mica. Collisionneur. « Je pense que toute dynamique de sœur est toujours amusante à regarder se produire, toute dynamique de frère et sœur. Donc, deux frères et sœurs sur un vaisseau spatial, cela ne s’est jamais produit auparavant. Nous devons voir cela. Nous devons voir comment cela se passerait. «





Mica Burton, Ashlei Sharpe Chestnut et Ed Speleers sont « devenus de grands amis »

Il y a une chimie indéniable entre Sidney, Alandra et Jack on picard, et les trois acteurs sont devenus proches en travaillant ensemble sur le plateau. Burton a également dit Collisionneur« J’adorerais continuer ce rôle, et je sais qu’Ashlei Sharpe, qui joue Sidney, elle est devenue ma sœur dans la vraie vie. Ed et moi sommes également devenus de grands amis. Nous sommes tous les trois copains. Nous aimerions continuer à être le prochain La prochaine génération ensemble. »

Heureusement, pour Crash La Forge, au 25ème siècle, ils n’ont pas besoin de routes. (Oh, et ramenez Lea Thompson).